Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) - Argentina ha sido históricamente un país católico, pero la pregunta que surge es si esta tendencia se mantiene en la actualidad. El artículo 2° de la Constitución Nacional establece que "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". Hasta la reforma de la Carta Magna en 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, todos los presidentes habían sido católicos.

La separación entre el Estado y la Iglesia Católica fue, durante años, más un deseo que una realidad. Sin embargo, en el último medio siglo, el país ha visto una notable transformación. La proporción de ciudadanos que se identifican como católicos ha caído del 90% en la década de 1960 a un 57% en la actualidad. Al mismo tiempo, el número de personas que se declaran ateas o agnósticas ha crecido significativamente, alcanzando hoy un 22%, comparado con el 1,6% en 1960.

También se ha observado un aumento en la población evangélica, que ha pasado del 2,6% en 1960 al 17% en la actualidad. En contraste, las otras religiones en su conjunto apenas representan un 2,5% de la población. Estas cifras provienen del "Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina 2026", elaborado por el Observatorio de las Creencias (OCreAr) de la UBA, bajo la dirección de Marcos Carbonelli.

La llegada al papado de Francisco, el primer Papa argentino, y la reciente visita de León XIV, han generado expectativas sobre un posible aumento en la adhesión al catolicismo en el país. Sin embargo, según el sociólogo Fortunato Mallimaci, no se ha registrado un aumento significativo en el número de católicos desde la designación de Francisco. Mallimaci señala que, aunque el catolicismo ha crecido a nivel global, en Argentina no ha habido cambios proporcionales en la adherencia religiosa.

La tendencia de la disminución de católicos se confirma con datos del Censo Nacional de 1960, que mostraba un 90% de católicos. En 2008, una encuesta del CONICET reveló que el número había caído a 76,5%, y para 2019, el porcentaje se ubicó en 62,9%. Actualmente, se estima que el 57,7% de la población se identifica como católica.

Este descenso es paralelo al crecimiento de los no creyentes, que han pasado de un 1,6% en 1960 a un 22,4% en 2026. Los evangélicos, por su parte, han incrementado su número de manera constante, representando el 17,4% de la población en la actualidad.

En el ámbito geográfico, el Área Metropolitana de Buenos Aires presenta un 54% de católicos, mientras que en el resto del país este número asciende al 60%. Sin embargo, el porcentaje de personas sin religión es mayor en el AMBA (26%) en comparación con las provincias (20%).

En cuanto a la educación, se observa que la mayoría de los evangélicos son personas que no han completado la educación secundaria, mientras que los escépticos tienden a estar más representados entre aquellos con educación terciaria o universitaria. El fenómeno de la "desinstitucionalización religiosa" se manifiesta en la creciente cantidad de personas que mantienen creencias espirituales sin necesariamente pertenecer a una organización religiosa formal.

A nivel mundial, la situación del catolicismo es similar a la de Argentina, donde el 17% de la población se identifica como católica, a pesar de que otras religiones, como el islam, están en auge. Según proyecciones, se espera que para 2035 el islam superará al cristianismo en términos de número de fieles.

La reciente visita de León XIV a Argentina ha despertado interrogantes sobre la vitalidad de la Iglesia Católica en el país. A pesar de la gran movilización de personas durante su visita, la percepción pública sobre su impacto en la religión es ambivalente. Según una encuesta previa a su llegada, el 49,3% de los encuestados consideraron que su visita era importante, mientras que el 50,7% le atribuyeron poca o ninguna relevancia.

Finalmente, el sociólogo Mallimaci sugiere que, aunque la visita de León XIV generó un momento de efervescencia social, es incierto si esto se traducirá en un mayor compromiso con la fe católica. La pregunta que persiste es si Argentina ha dejado de ser un país católico o si se encuentra en un proceso de transformación religiosa que merece ser analizado con mayor profundidad.