Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- Un grupo de 21 académicos, investigadores y referentes internacionales de Derechos Humanos difundió una carta abierta dirigida a las autoridades argentinas en la que expresó su preocupación por la situación judicial y sanitaria de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso investigado por presunta trata de personas en la Justicia Federal de Bariloche.

El documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, publicado el sábado 28 de noviembre por Bitter Winter, medio internacional especializado en libertad religiosa, plantea seis reclamos concretos sobre la valoración de las pruebas, las garantías procesales y las condiciones de detención del imputado.

Entre los firmantes figuran especialistas vinculados a prestigiosas instituciones académicas, como la London School of Economics, la Universidad Rutgers, la Universidad de Nevada, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Jaguelónica de Polonia y la Universidad Bordeaux Montaigne de Francia, junto con representantes de organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, la libertad religiosa y la prevención de la tortura.

La iniciativa reúne adhesiones de referentes de Europa, América del Norte, América Latina y Oceanía.

Los especialistas aclararon que su intervención no busca condicionar a la Justicia argentina ni anticipar la responsabilidad penal del imputado.

"Escribimos con respeto por las instituciones argentinas y por la independencia de su Poder Judicial. No pedimos a las autoridades que lleguen a ninguna conclusión particular sobre los hechos investigados en el caso de Konstantin Rudnev, que solo un juicio justo puede establecer", señalaron en el texto.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a ciertas caracterizaciones aplicadas a Rudnev que, según los académicos, pueden generar prejuicios y afectar la objetividad de la investigación. Los firmantes sostuvieron que expresiones como "líder de una secta" y "lavado de cerebro" carecen de rigor científico en los términos en que suelen utilizarse.

"Una vez que estas etiquetas se aplican a un acusado, tienden a crear una presunción de culpabilidad que precede a las pruebas", advirtieron.

La carta también pone en duda la influencia que pudo haber tenido en la causa argentina la información proveniente de Rusia, país donde Rudnev fue juzgado y condenado con anterioridad.

Los especialistas recordaron que organismos internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por el trato que reciben las minorías religiosas y espirituales en ese país, y reclamaron que las autoridades argentinas no basen sus decisiones en acusaciones extranjeras ni en publicaciones periodísticas que no hayan sido verificadas de forma independiente.

Otro de los ejes centrales del pronunciamiento es la situación de Elena Makarova, la ciudadana rusa señalada como presunta víctima.

"La única persona identificada como víctima en el proceso ha negado pública y reiteradamente serlo. Creemos que sus declaraciones merecen ser escuchadas y cuidadosamente valoradas", afirmaron los firmantes, que pidieron que su testimonio se incorpore al análisis integral de las pruebas reunidas en la investigación.

Los académicos también objetaron que se mantengan las imputaciones vinculadas con estupefacientes.

Según la información a la que dijeron haber accedido, los análisis de laboratorio sobre las sustancias secuestradas no habrían detectado drogas ilícitas.

"Una acusación que las pruebas aparentemente no respaldan no debería continuar influyendo en la situación de un imputado ni en las decisiones relativas a su libertad", sostuvieron, al reclamar la revisión de los cargos cuyo sustento probatorio consideran insuficiente.

La duración de la investigación es otro de los puntos cuestionados. Los firmantes recordaron que Rudnev permanece detenido desde marzo de 2025 y expresaron su inquietud por un supuesto ofrecimiento de juicio abreviado que implicaría reconocer delitos que el ciudadano ruso niega haber cometido.

En ese marco, advirtieron sobre el riesgo de que la prolongación de las medidas de coerción se convierta en un mecanismo de presión para obtener una confesión de hechos que no ocurrieron.

"La prisión preventiva prolongada, combinada con el ofrecimiento de un procedimiento abreviado basado en una confesión, puede convertirse fácilmente en una forma de presión sobre el acusado", señalaron.

Agregaron que esta problemática ya fue planteada por académicos argentinos y organizaciones de derechos humanos que estudian el funcionamiento del sistema penal local, y concluyeron: "Una confesión obtenida en tales circunstancias no serviría ni a la Justicia ni a la credibilidad de las instituciones argentinas".

El delicado estado de salud de Rudnev ocupa un lugar destacado en la carta. Los firmantes indicaron que el ciudadano ruso padece graves problemas médicos que requirieron reiteradas intervenciones quirúrgicas y recordaron que, según la documentación a la que tuvieron acceso, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que no está en condiciones de permanecer alojado en un pabellón carcelario común.

Por eso, pidieron que esas evaluaciones médicas se tengan en cuenta en todas las decisiones sobre su detención.

Para respaldar ese pedido, los académicos invocaron las Reglas de Tokio de las Naciones Unidas, sobre medidas no privativas de la libertad, y las Reglas Nelson Mandela, que fijan estándares internacionales para el trato de las personas detenidas.

Subrayaron que la prisión preventiva debe ser una medida de último recurso y que el Estado tiene la obligación de garantizar la dignidad y la salud de quienes se encuentran bajo su custodia.

En el documento, los firmantes formularon seis pedidos específicos a las autoridades argentinas. En primer lugar, solicitaron que Rudnev sea juzgado exclusivamente sobre la base de pruebas obtenidas legalmente.

También reclamaron que se dé la debida consideración a las declaraciones de Makarova y que se revisen las acusaciones que, a su entender, carecen de respaldo suficiente.

El pronunciamiento pone especial énfasis en garantizar la presunción de inocencia y evitar que las versiones mediáticas sustituyan a las pruebas judiciales.

Los demás reclamos apuntan a que la salud del imputado sea contemplada según las recomendaciones médicas y los estándares internacionales, que el proceso avance dentro de un plazo razonable y que no se presione para obtener un reconocimiento de culpabilidad como condición para recuperar la libertad.

"Liberen al señor Rudnev si no existen fundamentos suficientes para mantener su detención y, si las pruebas resultan insuficientes para sostener la acusación, pongan fin al proceso y cierren la causa en su contra", pidieron.

Entre quienes suscribieron la carta se destacan Eileen Barker, profesora emérita de Sociología de la London School of Economics; Stephen Eric Bronner, profesor emérito distinguido de Ciencias Políticas de la Universidad Rutgers; James T. Richardson, profesor emérito de Sociología y Estudios Judiciales de la Universidad de Nevada, y Massimo Introvigne, director del Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR).

También adhirieron David Bromley, Bernard Doherty, Karolina Maria Kotkowska, Márk Nemes, Susan Palmer, Bernardette Rigal-Cellard, Catherine Wessinger, Stuart Wright y la investigadora argentina María Vardé, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires.

El pronunciamiento lleva además las firmas de Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura de Chile; Alessandro Amicarelli, presidente de la Federación Europea para la Libertad de Creencias; Willy Fautré, cofundador y director de Human Rights Without Frontiers; Thierry Valle, presidente de CAP Libertad de Conciencia, y René Wadlow, presidente de la Asociación de Ciudadanos del Mundo.

Completan la lista el activista internacional de derechos humanos Aaron Rhodes; Rosita Šoryte, integrante de la Federación Europea para la Libertad de Creencias, y Marco Respinti, director responsable de Bitter Winter.

Sin anticipar una conclusión sobre la responsabilidad penal del ciudadano ruso, los 21 firmantes cerraron en la carta con un llamado a las instituciones argentinas: "Confiamos en que la Argentina, un país con una sólida tradición democrática y un prolongado compromiso con los derechos humanos, garantizará que este caso sea resuelto de manera justa".