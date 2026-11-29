El Gobierno de Santa Fe avanza con un plan de mantenimiento y recuperación de la capacidad hidráulica de los principales canales de drenaje de la provincia, con intervenciones simultáneas en distintos departamentos.

Según informó la Provincia, actualmente hay 24 máquinas distribuidas en los distintos frentes de trabajo y ya se realizaron tareas sobre más de 270 kilómetros de canales. El programa contempla intervenciones en 36 canales y la incorporación de 43 nodos telemétricos para obtener información en tiempo real sobre el comportamiento del agua.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que se trata de una intervención integral sobre los canales troncales de las tres regiones provinciales. “Por primera vez, estamos limpiando a fondo todos los canales principales de la provincia”, afirmó.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que el objetivo es avanzar con las obras antes de las lluvias previstas y sostuvo que contar con los sistemas de drenaje en condiciones permite reducir riesgos de anegamientos.

Trabajos en el norte, centro y sur

En el norte provincial, se prevén intervenciones en 10 canales. Ya finalizó la limpieza del Canal Los Ingleses y continúan los últimos kilómetros de los canales La Loca y La Loquita, en el departamento Vera. Además, comenzaron los trabajos sobre 112 kilómetros del Canal de la Ruta Provincial N° 290, en el departamento 9 de Julio.

En la zona centro, finalizaron las tareas en el Canal Principal Malaquías, en el departamento La Capital; el Principal Las Bandurrias, en el departamento Belgrano; y los canales Principal N° 1 y Secundario Las Avispas, que atraviesan los departamentos Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal. También continúan trabajos en el Secundario N° 3 y Principal N° 4.

En el sur, están finalizando las intervenciones en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo, vinculados con los escurrimientos de los departamentos Rosario y San Lorenzo. También se trabaja en el Canal San Urbano y la conexión San Urbano-Agataura, en General López, además del Arroyo Las Estacas y el Canal Los Troncos, en Belgrano.

El plan también contempla la instalación de cinco estaciones de monitoreo en Las Rosas, Montes de Oca, Las Parejas, Labordeboy y Correa, destinadas a registrar precipitaciones y niveles de napas.

Según la información oficial, estas tareas se suman a los más de 5.000 kilómetros de canales que la Provincia asegura haber intervenido junto con municipios, comunas, comités de cuenca y mediante obras por terceros.