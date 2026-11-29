Buenos Aires, 29 noviembre (NA) - En la antesala de la visita del Papa Francisco, un informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina reveló datos significativos sobre la religión en el país. Según el estudio, el 57,7 % de la población se identifica con la fe católica, mientras que los evangélicos representan el 17,7 %, y el 22,4 % no se adscribe a ninguna religión.

El crecimiento constante y la visibilidad social de las iglesias evangélicas y protestantes son notables. Desde mediados de los años '90, la fe evangélica ha crecido de manera significativa. Este auge comenzó con reuniones carismáticas en zonas vulnerables del Conurbano bonaerense, donde grandes multitudes se reunían para expresar su fe en Jesucristo, acompañadas de fenómenos sobrenaturales como milagros y exorcismos.

El fenómeno, conocido como "avivamiento espiritual", fue impulsado por eventos en grandes estadios con la participación de pastores de renombre, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. También se realizaron movilizaciones en lugares emblemáticos como el Obelisco bajo el lema "Argentina, oramos por vos", así como manifestaciones en torno a temas legislativos como el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo.

Entre las razones del crecimiento del movimiento evangélico se encuentra la capacidad de las iglesias para operar en espacios modestos, sin requerir grandes templos. Esto les permite utilizar pequeños salones de reunión que se han multiplicado en todo el país. Además, su enfoque en una lectura directa de la Biblia, considerada como la única fuente de autoridad, facilita un contacto más cercano con la espiritualidad.

En este contexto, el pastor evangélico no actúa como un sacerdote tradicional. Los evangélicos sostienen el sacerdocio universal de todos los creyentes. Esto significa que cada persona puede acercarse a Dios sin intermediarios, lo que fomenta un sentido de libertad personal. Las iglesias protestantes suelen tener solo dos sacramentos, el Bautismo y la Santa Cena, lo que contribuye a una integración más accesible y a la permanencia en la comunidad.

Particularmente durante la pandemia, estas comunidades se convirtieron en refugios para el servicio de comedores y asistencia social. La mayoría de los fieles pertenecen a clases bajas, por lo que la cercanía con los pastores y el apoyo comunitario se vuelve crucial.

En la última década, se han construido templos más grandes, comparables a estadios, lo que ha generado cierta distancia entre los fieles. Sin embargo, muchas iglesias han mantenido espacios para reuniones más íntimas, asegurando así la conexión pastoral y la cercanía religiosa.

La presencia de las iglesias evangélicas en los medios de comunicación, a través de radios y televisión, ha facilitado la difusión de su mensaje. Cada persona que asiste a un culto y expresa su fe se convierte en un embajador de su experiencia, generando una dinámica de crecimiento notable en la religión evangélica.

La modalidad menos estructurada y más personalizada de las iglesias evangélicas parece haber afectado más a los católicos que a los evangélicos en el contexto de aquellos que no se identifican con ninguna religión. Dentro del 22,4 % de personas sin filiación religiosa, se encuentran ateos y agnósticos, pero también quienes prefieren no pertenecer a una organización religiosa con dogmas estrictos.

En el ámbito ecuménico, las iglesias históricas, que provienen de la inmigración europea, han mantenido un enfoque activo. Estos grupos, que incluyen metodistas y luteranos, han sido fundamentales en la defensa de los derechos humanos y han colaborado con católicos y judíos en este ámbito. El cardenal Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco, ha estado presente en eventos ecuménicos, marcando un compromiso con el diálogo interreligioso.

Por otro lado, las iglesias evangélicas más conservadoras, con raíces en misiones estadounidenses, tienden a evitar encuentros ecuménicos, enfocándose en su fe distintiva. Sin embargo, han encontrado puntos de contacto con los católicos en cuestiones morales y legislativas.

De acuerdo con lo expuesto, se prevé que el número de evangélicos continúe en aumento en Argentina, mientras que las iglesias protestantes podrían crecer en presencia, especialmente en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.