Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) -- Las vacunas son la mejor estrategia de prevención conocida, salvaron más vidas que el agua potable y permitieron erradicar enfermedades como la viruela y eliminar otras como la polio y el sarampión y son seguras.

Así lo explicó el Dr. Daniel Ricardo Stecher (M.N. 55.467) en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, donde indicó que la reaparición del sarampión en algunos países de la región "es consecuencia de la caída en la vacunación".

El especialista, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y experto en Enfermedades Infecciosas, desarrolló gran parte de su carrera en el Hospital de Clínicas "José de San Martín", donde fue jefe de la División de Infectología y actualmente es consultor de esa división y del Vacunatorio. En la entrevista, explicó las etapas que atraviesa una vacuna desde las primeras investigaciones hasta su aprobación y cuánto tiempo puede llevar ese proceso.

El desarrollo de las vacunas (como el de todos los medicamentos) consta de tres etapas:

Fase 1: identificación de la molécula y estudios en animales para evaluar su inmunogenicidad (capacidad de desarrollar anticuerpos) y su seguridad.

Fase 2: administración de la vacuna a voluntarios sanos para evaluar inmunogenicidad y seguridad.

Fase 3: estudio en el que se administra la vacuna a un grupo de personas y un placebo (sustancia inocua) a otro para comparar la respuesta inmune, la seguridad y la capacidad de prevenir la enfermedad o sus complicaciones. Las dos poblaciones son similares en número, edad, sexo, etc., y el estudio es doble ciego, es decir, que ni los participantes ni los investigadores saben si se está administrando la vacuna o el placebo. Esto garantiza que no existan sesgos en la investigación.

"Los estudios de fase 3 suelen incluir un número limitado de pacientes (entre 3.000 y 50.000) y evalúan eventos de seguridad conocidos. Al pasar a aplicarse millones de dosis, pueden aparecer eventos de muy baja frecuencia que no fueron detectados previamente. Identificarlos para su análisis es el objetivo de la farmacovigilancia", afirmó.

Asimismo, señaló: "Una vez completados estos estudios, las vacunas son sometidas a la evaluación de los entes reguladores (por ejemplo, ANMAT en Argentina, FDA en Estados Unidos, EMA en Europa, etc.). Si esta evaluación es positiva, la vacuna recibe la aprobación para su uso en el país correspondiente".

"Este proceso históricamente tomaba entre 5 y 10 años. A partir del desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 y debido a la urgencia para que estén disponibles, este tiempo se acortó notablemente sin comprometer los resultados del desarrollo. Posteriormente, se lleva a cabo la fase 4 o poscomercialización, donde se evalúa a la vacuna en el mundo real, dado que se distribuyen millones de dosis, observándose si aparecen eventos adversos que, por su baja frecuencia, no hubieran podido ser detectados en los estudios de fase 3", agregó.

En el marco del Seminario de Periodismo en Salud 2026, organizado por MSD Argentina, el Dr. Stecher participó de un panel sobre la seguridad de las vacunas, desde su desarrollo e investigación hasta su llegada a la población y, en diálogo con NA, explicó además cómo se realizan los estudios con voluntarios y qué controles se implementan para proteger a quienes participan.

"Los participantes son invitados a formar parte del estudio de forma voluntaria y sin obtener ningún beneficio económico. Previamente, se les explican las características, los beneficios y los riesgos del estudio, y firman un consentimiento informado. Todos los participantes tienen el derecho a salir del estudio cuando lo deseen. La seguridad se vigila durante todo el desarrollo y la participación se interrumpe ante cualquier evento detectado", contó.

Además, expresó: "Una vacuna es segura cuando sus beneficios, expresados como prevención de una enfermedad o sus complicaciones (hospitalización, muerte, discapacidad, etc.), superan a sus riesgos, es decir, que los eventos adversos sean poco frecuentes y no sean graves. Todas las vacunas que se utilizan actualmente tienen estas características".

Argentina y la investigación clínica

Al ser consultado acerca de qué aporte hace Argentina a la investigación clínica y a la generación de evidencia sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, señaló: "De dos maneras. Hay grupos de investigación que participan de los estudios de desarrollo en las fases 1, 2 y 3. Un ejemplo de esto fue el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19".

"En cuanto a la vigilancia en fase 4, que se basa en la notificación de eventos adversos por parte de las personas y el personal de salud, el Ministerio de Salud y ANMAT realizan la investigación y el análisis de estos eventos", manifestó.

En tanto, al hablar sobre si un problema de salud que puede aparecer después de una vacunación significa que fue causado por ella y cómo se investiga esa posible relación, dijo: "Que algo suceda luego de aplicarse una vacuna no implica automáticamente que la misma sea la causa. Debe establecerse un análisis de causalidad que determina si esta relación existe y en qué consiste".

"Este análisis lo realiza un grupo de expertos (en Argentina lo hace la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, CoNaSeVa), que utiliza una metodología desarrollada por la OMS y la OPS. De acuerdo con la misma, un evento puede estar relacionado con la vacuna (por ejemplo, una erupción luego de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión) o ser coincidente (una gripe que se presenta al día siguiente de la vacuna antigripal, dado que la vacuna no es un virus vivo y esa persona se contagió del virus circulante)", añadió.

Con relación a cómo pueden los profesionales de la salud y la población notificar un posible evento adverso después de una vacunación, expresó: "Lo que el personal de salud notifica es lo que se conoce como ESAVI (Evento Supuestamente Atribuido a Vacunas e Inmunizaciones)".

"Consiste en todo evento clínico o alteración de laboratorio que sucede luego de una vacunación, y el mismo debe notificarse en la plataforma del Sistema Integrado de Salud (SISA), a la cual accede todo el personal de salud solo con su matrícula profesional (medicina, enfermería o farmacia/bioquímica). A la población se le recomienda que contacte al personal de salud para que este haga la notificación", agregó.

El concepto de vacunación segura abarca, además de la vigilancia de la seguridad, la correcta manufactura de las vacunas, su conservación adecuada, la cadena de frío y la aplicación por personal capacitado. Cualquier fallo o desvío puede tener como consecuencia un evento adverso o una vacuna que no funcione", culminó.