FOTO: La ONU advierte sobre la gestación subrogada como un sistema de violencia y explotación

Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) -- La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, advirtió que la gestación subrogada constituye un sistema de "violencia, explotación y abuso" contra las mujeres y las niñas, y cuestionó la mercantilización del cuerpo femenino, las condiciones de vulnerabilidad económica de las madres gestantes y la vulneración de los derechos de los niños nacidos mediante esta práctica.

"Es realmente un negocio muy, muy lucrativo", sostuvo Alsalem durante su visita a Argentina, donde presentó las conclusiones de un informe que expuso en 2025 ante la Asamblea General de Naciones Unidas y alertó sobre el crecimiento de esta industria a nivel mundial, que, según las proyecciones mencionadas, podría alcanzar los 100.000 millones de dólares en 2033.

La relatora señaló que las mujeres que participan en estos procedimientos están expuestas a distintas formas de violencia física, reproductiva, económica y psicológica, y remarcó que muchas atraviesan situaciones de pobreza y marginalidad que condicionan sus decisiones.

"Se aprovecha el hecho de que la mayoría absoluta de ellas son pobres, vienen de entornos marginalizados y acceden a la gestación subrogada porque necesitan dinero, necesitan mantener a sus familias", explicó.

En ese sentido, cuestionó la posibilidad de considerar libre el consentimiento de las mujeres cuando existen desigualdades económicas y de poder entre ellas y quienes contratan los servicios: "En la gestación subrogada se intenta comercializar, mercantilizar a las mujeres y sus cuerpos. Y como vienen forzadas por su situación, no se puede realmente hablar de un consentimiento".

Asimismo, advirtió sobre las condiciones contractuales a las que quedan sometidas las madres gestantes: "Se encuentran muchas veces en situación de servidumbre, de esclavitud y de trata también". Alsalem también puso el foco en los derechos de los niños nacidos mediante gestación subrogada y en los problemas jurídicos que plantea una práctica de carácter transnacional, que involucra distintos marcos normativos y jurisdicciones.

La relatora llegó al país invitada por organizaciones de la sociedad civil y, entre el 25 y el 27 de noviembre, mantuvo encuentros académicos e institucionales para debatir sobre la gestación subrogada desde una perspectiva de derechos humanos.

Durante su estadía participó de actividades en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Católica Argentina (UCA), la Legislatura porteña y la Universidad Austral.