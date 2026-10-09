En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Def. y Justicia

Santa Fe

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

El grupo de cumbia Ke Personajes llegó a Córdoba con el "Corazón Ausente Tour"

El recital se desarrolló en el Quality Arena. El conjunto entrerriano, liderado por el cantante Emanuel Noir, presentó su primer disco de estudio, el cual lleva el mismo nombre que la banda.

09/10/2026 | 23:59Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Emanuel Noir, el líder la banda (archivo).

FOTO: Emanuel Noir, el líder la banda (archivo).

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Los amantes de la cumbia recibieron este viernes a la noche en Córdoba al reconocido grupo entrerriano Ke Personajes, que se presentó, desde las 22, en el Quality Arena como parte de su recorrido a nivel nacional.

Esta esperada velada musical se enmarcó formalmente dentro del “Corazón Ausente Tour”, la gira con la que el conjunto promueve ante sus seguidores el lanzamiento de su primer disco de estudio, el cual lleva el mismo nombre que la banda.

Bajo la conducción de su vocalista y líder Emanuel Noir, la agrupación interpretó por primera vez en directo sobre el escenario las canciones que integran este flamante material discográfico.

Junto con el estreno de los nuevos temas, la banda completó su presentación con un repaso por aquellas canciones icónicas y hits consagratorios, que marcaron su trayectoria y los catapultaron a la fama.

Lectura rápida

¿Quién se presentó en Córdoba? Ke Personajes se presentó en Córdoba.

¿Cuándo fue el evento? El evento tuvo lugar este viernes a la noche.

¿Dónde se realizó el concierto? El concierto se realizó en el Quality Arena.

¿Qué gira están promoviendo? Están promoviendo el “Corazón Ausente Tour”.

¿Quién es el líder de la banda? El líder de la banda es Emanuel Noir.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf