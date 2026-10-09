Candela Arizaga quiere casarse con Facundo Moyano: “Con él, todo”

La influencer Candela Arizaga ha manifestado su deseo de casarse con su actual pareja, Facundo Moyano, con quien se encuentra disfrutando de un viaje en Madrid, en un ambiente que podría describirse como una luna de miel. Sin embargo, en su país de origen, el gremialista enfrenta una restricción perimetral debido a una acusación de violencia de género y privación ilegítima de la libertad hacia Arizaga.

A tan sólo cinco días de conmemorar el primer mes desde un incidente confuso en el barrio de Belgrano que resultó en la detención de Moyano, la influencer respondió a una pregunta de la periodista Sofía Ubeda en Instagram sobre sus intenciones de matrimonio. Su respuesta fue clara: "Con él, todo", enfatizando su compromiso con mayúsculas.

En un acto reciente, la pareja compartió varias imágenes en sus redes sociales. En una de las publicaciones, Facundo Moyano expresó: "Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte", reflejando el carácter romántico de su relación.

Arizaga, a su vez, complementó la publicación con un cariñoso apodo y una emotiva dedicatoria: "Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito". Además, incluyó un video que recopila momentos juntos, evidenciando la conexión que han desarrollado en los últimos meses.

Por otro lado, Candela utilizó sus redes para expresar su malestar por la imposibilidad de estar con su pareja en Buenos Aires. "Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia", aclaró, defendiendo su posición.

La influencer cerró su mensaje con un fuerte reclamo: "No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación".