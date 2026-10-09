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El grupo de cumbia Ke Personajes llega a Córdoba con el "Corazón Ausente Tour"

El recital se desarrolla en el Quality Arena, desde las 22. El conjunto entrerriano, liderado por el cantante Emanuel Noir, presenta su primer disco de estudio, el cual lleva el mismo nombre que la banda.

09/10/2026 | 20:30Redacción Cadena 3

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Emanuel Noir, el líder la banda (archivo).

FOTO: Emanuel Noir, el líder la banda (archivo).

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Los amantes de la cumbia reciben este viernes a la noche en Córdoba al reconocido grupo entrerriano Ke Personajes, que se presenta, desde las 22, en el Quality Arena como parte de su recorrido a nivel nacional.

Esta esperada velada musical se enmarca formalmente dentro del “Corazón Ausente Tour”, la gira con la que el conjunto promueve ante sus seguidores el lanzamiento de su primer disco de estudio, el cual lleva el mismo nombre que la banda.

Bajo la conducción de su vocalista y líder Emanuel Noir, la agrupación interpretará por primera vez en directo sobre el escenario las canciones que integran este flamante material discográfico.

Junto con el estreno de los nuevos temas, la banda completará su presentación con un repaso por aquellas canciones icónicas y hits consagratorios, que marcaron su trayectoria y los catapultaron a la fama.

Lectura rápida

¿Quién se presenta en Córdoba?
El grupo entrerriano Ke Personajes.

¿Cuándo es el evento?
Este viernes a la noche, desde las 22.

¿Dónde se llevará a cabo?
En el Quality Arena de Córdoba.

¿Qué tour están realizando?
El “Corazón Ausente Tour”.

¿Quién es el líder de la banda?
El vocalista y líder es Emanuel Noir.

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