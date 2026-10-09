El grupo de cumbia Ke Personajes llega a Córdoba con el "Corazón Ausente Tour"

Los amantes de la cumbia reciben este viernes a la noche en Córdoba al reconocido grupo entrerriano Ke Personajes, que se presenta, desde las 22, en el Quality Arena como parte de su recorrido a nivel nacional.

Esta esperada velada musical se enmarca formalmente dentro del “Corazón Ausente Tour”, la gira con la que el conjunto promueve ante sus seguidores el lanzamiento de su primer disco de estudio, el cual lleva el mismo nombre que la banda.

Bajo la conducción de su vocalista y líder Emanuel Noir, la agrupación interpretará por primera vez en directo sobre el escenario las canciones que integran este flamante material discográfico.

Junto con el estreno de los nuevos temas, la banda completará su presentación con un repaso por aquellas canciones icónicas y hits consagratorios, que marcaron su trayectoria y los catapultaron a la fama.