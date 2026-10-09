Robaron $60 millones de una mutual en pleno microcentro de Santa Fe

Unos $60 millones fueron robados de la Mutual Unión Solidaria de la ciudad de Santa Fe, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este viernes en la sede de la entidad, ubicada en calle Urquiza al 3000, en pleno microcentro santafesino.

De acuerdo con las primeras estimaciones, los delincuentes accedieron al edificio por el techo y lograron violentar una caja fuerte de la institución. De allí sustrajeron una importante suma de dinero correspondiente a la recaudación de la mutual.

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Hasta el momento, no se informaron detenciones vinculadas con el robo. El hecho genera preocupación por la seguridad en la zona céntrica de la capital provincial.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ingreso al edificio y determinar la identidad de los responsables.

Informe de Emiliano Guardia