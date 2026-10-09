Robaron $60 millones de una mutual en pleno microcentro de Santa Fe
Delincuentes ingresaron por el techo de la Mutual Unión Solidaria y violentaron una caja fuerte durante la madrugada de este viernes. Por el momento, no hay detenidos.
09/10/2026 | 19:04Redacción Cadena 3
FOTO: (Foto: ilustrativa)
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Audio. Roban 60 millones de pesos de una mutual en Santa Fe en un audaz golpe durante la madrugada
Panorama Federal
Unos $60 millones fueron robados de la Mutual Unión Solidaria de la ciudad de Santa Fe, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este viernes en la sede de la entidad, ubicada en calle Urquiza al 3000, en pleno microcentro santafesino.
De acuerdo con las primeras estimaciones, los delincuentes accedieron al edificio por el techo y lograron violentar una caja fuerte de la institución. De allí sustrajeron una importante suma de dinero correspondiente a la recaudación de la mutual.
/Inicio Código Embebido/
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El hecho ocurrió en la localidad de Los Hornos. La víctima fue socorrida por habitantes del lugar, que se quejaron ante la ola incesante de robos en la zona.
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Hasta el momento, no se informaron detenciones vinculadas con el robo. El hecho genera preocupación por la seguridad en la zona céntrica de la capital provincial.
La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ingreso al edificio y determinar la identidad de los responsables.
Informe de Emiliano Guardia
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Mutual Unión Solidaria? Un robo de $60 millones durante la madrugada del viernes.
¿Quiénes fueron los responsables del robo? Los delincuentes que accedieron al edificio por el techo y violentaron una caja fuerte.
¿Cuándo sucedió el robo? Durante la madrugada de este viernes.
¿Dónde se realizó el robo? En la sede de la Mutual Unión Solidaria, ubicada en calle Urquiza al 3000, en Santa Fe.
¿Por qué es relevante este hecho? Genera preocupación por la seguridad en la zona céntrica de la capital provincial.