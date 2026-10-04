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Inseguridad en La Plata: motochorros balearon a vecino para robarle la bicicleta

El hecho ocurrió en la localidad de Los Hornos. La víctima fue socorrida por habitantes del lugar, que se quejaron ante la ola incesante de robos en la zona.

04/10/2026 | 12:54Redacción Cadena 3

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La Plata: motochorros balean a un vecino para robarle la bicicleta en Los Hornos

FOTO: La Plata: motochorros balean a un vecino para robarle la bicicleta en Los Hornos

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Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar este domingo en La Plata, donde dos motochorros atacaron a un vecino de la localidad de Los Hornos para robarle su bicicleta.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el suceso ocurrió alrededor de las 7:40 en la calle 58, entre 147 y 148, cuando un joven de 27 años fue sorprendido por los delincuentes.

Los asaltantes lo derribaron de la bicicleta y le dispararon en una pierna antes de llevarse el vehículo de dos ruedas y huir del lugar.

La víctima sufrió una herida por un balazo calibre .22 que quedó alojado en su pierna sin orificio de salida, y fue auxiliado por vecinos que escucharon sus gritos y el disparo.

Los investigadores informaron que la moto utilizada por los delincuentes contaba con una denuncia por robo presentada pocas horas antes del ataque.

Además, la Policía indicó que los ocupantes de la moto eran perseguidos desde la zona de Melchor Romero.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en La Plata?
Un vecino fue baleado por motochorros que intentaron robarle la bicicleta.

¿Quiénes son los involucrados?
La víctima es un joven de 27 años y los delincuentes son dos motochorros.

¿Cuándo sucedió el hecho?
El ataque ocurrió el domingo 4 de octubre a las 7:40 de la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
El hecho se registró en la localidad de Los Hornos, en La Plata.

¿Cómo fue el ataque?
Los delincuentes derribaron al joven de su bicicleta y le dispararon en la pierna para robarle.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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