Se hizo pasar por juez federal para acceder a una base de datos policiales: quedó preso

FOTO: MPF-Imputaron a un hombre que se hacía pasar por juez federal para acceder a base de datos policial.

Un hombre de 34 años quedó en prisión preventiva por 90 días, acusado de hacerse pasar por juez federal para intentar acceder a información reservada del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), una base de datos que registra medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos.

La investigación está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Los fiscales Federico Reynares Solari e Ignacio Falconi le atribuyeron al sospechoso, identificado por sus iniciales C.G.M., los delitos de usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público. Tras la audiencia imputativa, el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso la prisión preventiva por 90 días, a pedido del Ministerio Público Fiscal.

Según la acusación, el hombre habría utilizado direcciones de correo electrónico apócrifas para simular ser integrante del Poder Judicial y enviar solicitudes al Ministerio de Seguridad Nacional y al Servicio Penitenciario Federal (SPF), con el objetivo de conseguir credenciales de acceso al sistema.

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La primera maniobra investigada se remonta al 5 de noviembre de 2024, cuando el imputado habría enviado un correo electrónico al Ministerio de Seguridad Nacional desde una cuenta que simulaba pertenecer al Poder Judicial. En el mensaje solicitó acceso al Sifcop y firmó con el nombre de una supuesta autoridad judicial que no correspondía al de ningún juez federal.

Desde el organismo le indicaron que debía canalizar el pedido ante la Comisión de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo con la Fiscalía, el 20 de noviembre volvió a intentarlo mediante otra cuenta que imitaba las características de las direcciones oficiales del máximo tribunal, esta vez haciéndose pasar por la responsable del área.

La segunda maniobra tuvo lugar en julio de 2025 y estuvo dirigida al Servicio Penitenciario Federal. El 1 de julio, el acusado habría creado desde la conexión a internet de su domicilio una nueva casilla que simulaba corresponder a un juzgado federal. Al día siguiente, envió un correo en el que se presentó como integrante de una “Fiscalía Federal” y mencionó una supuesta investigación penal por el uso de datos personales y la malversación de información confidencial.

En ese mensaje volvió a solicitar las credenciales de acceso al Sifcop. Cuando el organismo le indicó que debía dirigirse a otra dependencia, el 3 de julio envió dos nuevos correos electrónicos y adjuntó un documento que aparentaba estar firmado por una jueza federal.

Sin embargo, la presentación contenía inconsistencias: según los investigadores, el hombre atribuyó a la magistrada funciones en un fuero que no le correspondía. El intercambio de comunicaciones continuó hasta el 15 de julio, mientras desde el organismo le requerían mayores precisiones y el cumplimiento de otros requisitos.

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Las irregularidades fueron advertidas por personal de la Subdirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, que presentó la denuncia que dio origen a la investigación. A partir del análisis de los correos electrónicos, los investigadores lograron establecer el origen de las cuentas utilizadas y vincularlas con el sospechoso. La pesquisa derivó en su detención el 29 de septiembre pasado.

Durante la audiencia, la Fiscalía también señaló que el acusado registraba otro proceso judicial: el 17 de junio de 2025 se había dispuesto la suspensión del juicio a prueba en una causa ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de la Capital Federal, en la que se le atribuía la presunta falsificación de documento público.

La investigación busca determinar el alcance de las maniobras y establecer si el acusado logró acceder a información protegida. Por el momento, la imputación se refiere a intentos de obtener credenciales mediante la suplantación de autoridades judiciales, mientras la prisión preventiva fue fijada por un plazo de 90 días.