Marcela Morelo presenta en Córdoba su disco “La Morelo” con versiones de sus éxitos junto a figuras

FOTO: Marcela Morelo repasa 27 años de trayectoria en la música.

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La cantante Marcela Morelo presenta este viernes a la noche en Córdoba su disco “La Morelo”, en el que reversiona los grandes éxitos de su carrera junto a figuras de la música de primer nivel.

El recital se desarrolla, desde las 20, en el Quality LAB, ubicado en Cruz Roja Argentina al 200, en la capital provincial.

El concierto forma parte de una gira nacional de la cantante.

La estética del espectáculo remite a un estudio de televisión de los años ’90 y cuenta con Juan Alberto Mareyko como hilo conductor.

Morelo se ha afianzado como un ícono popular de la música latina, logrando que su voz sea parte del acervo emocional de varias generaciones.