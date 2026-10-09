Marcela Morelo presenta en Córdoba su disco “La Morelo” con versiones de sus éxitos junto a figuras
La cantante brinda un recital, desde las 20, en Quality LAB. El álbum recrea sus hits con artistas de primer nivel. La puesta en vivo tiene una estética de TV de los ’90 y Juan Alberto Mateyko lleva el hilo conductor.
09/10/2026 | 19:55Redacción Cadena 3
FOTO: Marcela Morelo repasa 27 años de trayectoria en la música.
La cantante Marcela Morelo presenta este viernes a la noche en Córdoba su disco “La Morelo”, en el que reversiona los grandes éxitos de su carrera junto a figuras de la música de primer nivel.
El recital se desarrolla, desde las 20, en el Quality LAB, ubicado en Cruz Roja Argentina al 200, en la capital provincial.
El concierto forma parte de una gira nacional de la cantante.
La estética del espectáculo remite a un estudio de televisión de los años ’90 y cuenta con Juan Alberto Mareyko como hilo conductor.
Morelo se ha afianzado como un ícono popular de la música latina, logrando que su voz sea parte del acervo emocional de varias generaciones.
Lectura rápida
¿Qué presenta Marcela Morelo?
Presenta su disco “La Morelo”, que reversiona grandes éxitos de su carrera.
¿Dónde se realiza el recital?
En el Quality LAB, en Cruz Roja Argentina al 200, Córdoba.
¿Cuándo es el recital?
Este viernes a la noche, desde las 20.
¿Quién es el conductor del espectáculo?
El hilo conductor es Juan Alberto Mareyko.
¿Cuál es la temática del espectáculo?
Remite a un estudio de televisión de los años ’90.