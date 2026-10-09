Marcela Morelo presentó en Córdoba su disco “La Morelo” con versiones de sus éxitos junto a figuras
La cantante brindó un recital en Quality LAB. El álbum recrea sus hits con artistas de primer nivel. La puesta en vivo tiene una estética de TV de los ’90 y Juan Alberto Mateyko lleva el hilo conductor.
09/10/2026 | 23:55Redacción Cadena 3
FOTO: Marcela Morelo repasó 27 años de trayectoria en la música.
La cantante Marcela Morelo presentó este viernes a la noche en Córdoba su disco “La Morelo”, en el que reversiona los grandes éxitos de su carrera junto a figuras de la música de primer nivel.
El recital se desarrolló, desde las 20, en el Quality LAB, ubicado en Cruz Roja Argentina al 200, en la capital provincial.
El concierto formó parte de una gira nacional de la cantante.
La estética del espectáculo remite a un estudio de televisión de los años ’90 y cuenta con Juan Alberto Mareyko como hilo conductor.
Morelo se ha afianzado como un ícono popular de la música latina, logrando que su voz sea parte del acervo emocional de varias generaciones.
Lectura rápida
¿Quién presentó un disco en Córdoba?
La cantante Marcela Morelo presentó su disco “La Morelo” en Córdoba.
¿Cuándo se llevó a cabo el recital?
El recital se desarrolló este viernes por la noche.
¿Dónde se realizó el evento?
El evento tuvo lugar en el Quality LAB, en Cruz Roja Argentina al 200, en la capital provincial.
¿Qué temática tuvo el espectáculo?
La estética del espectáculo remite a un estudio de televisión de los años ’90.
¿Por qué es relevante Marcela Morelo?
Morelo se ha afianzado como un ícono popular de la música latina, resonando emocionalmente en varias generaciones.