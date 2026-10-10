Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 10 de octubre

Este sábado 10 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 90%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. Además, el viento sopla a 5 m/s desde el norte, lo que puede influir en la percepción térmica.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 10° y una máxima de 12°. Las condiciones de visibilidad son óptimas, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá una buena visibilidad a pesar del cielo cubierto. La presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa, lo que es un indicador de estabilidad en la atmósfera.

Para el pronóstico extendido, el domingo 11 de octubre se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 17°, con cielo nublado. El lunes 12 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 21°, con algunas nubes dispersas. El martes 13 de octubre, se prevé un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 11° y máximas de 24°, aunque se esperan lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 14 de octubre, las temperaturas se mantendrán entre 13° y 17°, con probabilidad de lluvias ligeras.