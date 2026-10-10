Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 10 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 7°, lo que indica un ambiente fresco. La humedad se encuentra en un 90%, lo que contribuye a la sensación de frío. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s. La alta humedad y el cielo nublado caracterizan el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo habitual.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El domingo 11 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras. El lunes 12 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 21°, con lluvias moderadas. El martes 13 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 17°, también con lluvias moderadas. El miércoles 14 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 15 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras.