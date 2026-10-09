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Controversia por el debut de un árbitro imputado en estafa piramidal en la Primera División

Juan Cruz Robledo debutará en la Primera División mientras pesa una imputación por 7 millones de dólares.

09/10/2026 | 17:20Redacción Cadena 3

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Juan Cruz Robledo

FOTO: Juan Cruz Robledo

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Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha generado un intenso debate tras anunciar que el árbitro Juan Cruz Robledo será el encargado de dirigir el partido entre Newell's y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Esta decisión se produce en medio de la controversia que rodea a Robledo, quien enfrenta una imputación penal por su supuesta participación en el esquema de estafas piramidales de Generación Zoe.

El árbitro, de 34 años, hará su debut en la Primera División del fútbol argentino el próximo lunes a las 18:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. La designación ha suscitado rechazo, especialmente en la ciudad de Rosario, donde se registraron sus antecedentes penales.

La causa judicial, liderada por el exfiscal Mariano Ríos Artacho, resultó en la detención de Robledo el 22 de octubre de 2023, acusado de ser parte de una red que captaba inversores prometiendo rendimientos imposibles en dólares dentro de un esquema ponzi que tenía como líder a Leonardo Cositorto.

La imputación judicial señala que el árbitro estuvo involucrado en maniobras de defraudación por un total de 7 millones de dólares, además de enfrentar cargos por lavado de dinero, que se habrían llevado a cabo mediante la conversión de ganancias en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDT en la plataforma Binance.

A pesar de la gravedad de los cargos y del tiempo que Robledo estuvo en prisión preventiva durante el proceso judicial, la AFA decidió promoverlo a la máxima categoría del fútbol argentino. Esta decisión ha sido criticada, considerando las controversias que el árbitro ya había acumulado en divisiones inferiores, donde recibió sanciones por decisiones arbitrales cuestionables, como los penales a favor de Colón y Tristán Suárez.

En Mendoza, Juan Cruz Robledo estará asistido por Eric Grunmann y Uriel García Leri, mientras que Ulises Jerónimo actuará como cuarto árbitro. En el VAR estarán Héctor Paletta y Julián Beligoy como AVAR.

Lectura rápida

¿Quién es Juan Cruz Robledo?
Es un árbitro de fútbol que debutará en la Primera División argentina.

¿Por qué es polémica su designación?
Porque está imputado en una causa de estafa piramidal por 7 millones de dólares.

¿Qué sucedió el 22 de octubre de 2023?
Robledo fue detenido por su participación en un esquema ponzi de Generación Zoe.

¿Qué cargos enfrenta?
Imputaciones por defraudación y lavado de dinero, vinculados a criptomonedas.

¿Quiénes lo acompañarán en el partido?
Los asistentes serán Eric Grunmann y Uriel García Leri, con Ulises Jerónimo como cuarto árbitro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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