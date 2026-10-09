Expectativas altas para el turismo en el Valle de Traslasierra este fin de semana largo
Se anticipan unos días con muy buena ocupación hotelera y eventos culturales.
09/10/2026 | 20:27Redacción Cadena 3
FOTO: El Valle de Traslasierra se llena de turistas
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Audio. Expectativas altas para el turismo en el Valle de Traslasierra este fin de semana largo
Panorama Federal
El Valle de Traslasierra se prepara para un nuevo fin de semana largo con grandes expectativas en el sector turístico.
Las localidades revelan distintos niveles de reservas. San Javier y Yacanto presentan un 70% de ocupación, según los datos preliminares de la dirección de turismo.
Villa de las Rosas reporta un 42% y Mina Clavero un 40%. Aunque aún faltan datos de otros lugares como Villa Cura Brochero, Los Hornillos y Villa Dolores, se espera un considerable movimiento por la cercanía de los corredores turísticos.
Este fin de semana se llevarán a cabo eventos destacados que atraerán a muchos visitantes, como el moto encuentro en Villa Dolores con más de mil participantes y el festival internacional del teatro.
El escenario se proyecta favorable para el turismo en la región, lo que augura un gran fin de semana en el Valle detrás de la Sierra.
Informe de Roberto Fontanari
Lectura rápida
¿Qué se espera para el fin de semana en el Valle de Traslasierra?
Se espera un gran movimiento turístico y eventos destacados.
¿Quién reportó los niveles de ocupación?
La dirección de turismo reportó los niveles de ocupación en las localidades.
¿Cuándo se llevará a cabo el moto encuentro?
El moto encuentro se llevará a cabo este fin de semana en Villa Dolores.
¿Dónde se encuentran las localidades con mayor ocupación?
Las localidades con mayor ocupación son San Javier y Yacanto.
¿Por qué se espera un considerable movimiento turístico?
Se espera un considerable movimiento por la cercanía de los corredores turísticos.