Mendoza combina vino, montaña y Turismo Nacional para el fin de semana largo

FOTO: Mendoza: un fin de semana de motores y vino

Mendoza se prepara para el fin de semana largo con proyecciones de ocupación cercanas al 83% en zonas como Luján de Cuyo, Chacras de Coria, Agrelo, Potrerillos y San Rafael. La montaña y el vino se destacan entre las preferencias de los turistas.

Según un relevamiento de Booking, las búsquedas de alojamiento en Luján de Cuyo aumentaron un 210,2% respecto del mismo período de 2025. El crecimiento corresponde a ese destino y no al conjunto de la provincia.

Las tarifas relevadas para habitaciones dobles en hoteles van de $70.000 a $140.000 por noche. En cabañas equipadas en la cordillera, con capacidad para cuatro personas, los valores informados se ubican entre $90.000 y $110.000.

Cerca del 70% de las reservas se abonan con tarjeta de crédito, con compras favorecidas por las promociones del Hot Sale y la posibilidad de pagar en cuotas.

Otro de los atractivos será la décima fecha del Turismo Nacional, que se disputará el 10 y el 11 de octubre en el autódromo Ciudad de San Martín, a unos 45 kilómetros de la capital provincial. Agustín Canapino y Leonel Pernía figuran entre los pilotos destacados de la competencia.

Informe de Laura Carbonari.