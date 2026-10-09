Mendoza combina vino, montaña y Turismo Nacional para el fin de semana largo
Destinos como Luján de Cuyo, Potrerillos y San Rafael proyectan una ocupación cercana al 83%. Las habitaciones dobles parten de $70.000 por noche y predominan los pagos con tarjeta.
09/10/2026 | 17:13Redacción Cadena 3
FOTO: Mendoza: un fin de semana de motores y vino
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Audio. Mendoza se prepara para un fin de semana largo con turismo, vino y carreras con un 80% de ocupación
Panorama Federal
Mendoza se prepara para el fin de semana largo con proyecciones de ocupación cercanas al 83% en zonas como Luján de Cuyo, Chacras de Coria, Agrelo, Potrerillos y San Rafael. La montaña y el vino se destacan entre las preferencias de los turistas.
Según un relevamiento de Booking, las búsquedas de alojamiento en Luján de Cuyo aumentaron un 210,2% respecto del mismo período de 2025. El crecimiento corresponde a ese destino y no al conjunto de la provincia.
Las tarifas relevadas para habitaciones dobles en hoteles van de $70.000 a $140.000 por noche. En cabañas equipadas en la cordillera, con capacidad para cuatro personas, los valores informados se ubican entre $90.000 y $110.000.
Cerca del 70% de las reservas se abonan con tarjeta de crédito, con compras favorecidas por las promociones del Hot Sale y la posibilidad de pagar en cuotas.
Otro de los atractivos será la décima fecha del Turismo Nacional, que se disputará el 10 y el 11 de octubre en el autódromo Ciudad de San Martín, a unos 45 kilómetros de la capital provincial. Agustín Canapino y Leonel Pernía figuran entre los pilotos destacados de la competencia.
Informe de Laura Carbonari.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra en Mendoza este fin de semana? La décima fecha del turismo nacional en el autódromo Ciudad de San Martín.
¿Quiénes son algunos de los corredores destacados? Agustín Canapino y Leonel Pernía.
¿Cuánto ha crecido la búsqueda de hospedaje en Mendoza? Más de un 210 por ciento en comparación con el año pasado.
¿Cuál es el nivel de ocupación proyectado en las zonas turísticas? Ronda el 83 por ciento.
¿Qué porcentaje de reservas se realiza con tarjeta de crédito? Cerca del 70 por ciento.