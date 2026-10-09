En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Boca

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Boca

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Boca

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

La Última Jugada

Gimnasia vs. Alt. Tucumán

La Plata

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Mendoza combina vino, montaña y Turismo Nacional para el fin de semana largo

Destinos como Luján de Cuyo, Potrerillos y San Rafael proyectan una ocupación cercana al 83%. Las habitaciones dobles parten de $70.000 por noche y predominan los pagos con tarjeta.

09/10/2026 | 17:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mendoza: un fin de semana de motores y vino

FOTO: Mendoza: un fin de semana de motores y vino

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Mendoza se prepara para un fin de semana largo con turismo, vino y carreras con un 80% de ocupación

    Panorama Federal

    Episodios

Mendoza se prepara para el fin de semana largo con proyecciones de ocupación cercanas al 83% en zonas como Luján de Cuyo, Chacras de Coria, Agrelo, Potrerillos y San Rafael. La montaña y el vino se destacan entre las preferencias de los turistas.

Según un relevamiento de Booking, las búsquedas de alojamiento en Luján de Cuyo aumentaron un 210,2% respecto del mismo período de 2025. El crecimiento corresponde a ese destino y no al conjunto de la provincia.

Las tarifas relevadas para habitaciones dobles en hoteles van de $70.000 a $140.000 por noche. En cabañas equipadas en la cordillera, con capacidad para cuatro personas, los valores informados se ubican entre $90.000 y $110.000.

Cerca del 70% de las reservas se abonan con tarjeta de crédito, con compras favorecidas por las promociones del Hot Sale y la posibilidad de pagar en cuotas.

Otro de los atractivos será la décima fecha del Turismo Nacional, que se disputará el 10 y el 11 de octubre en el autódromo Ciudad de San Martín, a unos 45 kilómetros de la capital provincial. Agustín Canapino y Leonel Pernía figuran entre los pilotos destacados de la competencia.

Informe de Laura Carbonari.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra en Mendoza este fin de semana? La décima fecha del turismo nacional en el autódromo Ciudad de San Martín.

¿Quiénes son algunos de los corredores destacados? Agustín Canapino y Leonel Pernía.

¿Cuánto ha crecido la búsqueda de hospedaje en Mendoza? Más de un 210 por ciento en comparación con el año pasado.

¿Cuál es el nivel de ocupación proyectado en las zonas turísticas? Ronda el 83 por ciento.

¿Qué porcentaje de reservas se realiza con tarjeta de crédito? Cerca del 70 por ciento.

Lo más visto

Turismo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf