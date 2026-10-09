Feria del Libro: desde el gobierno provincial destacaron la convocatoria inicial.

La Feria del Libro de Rosario comenzó con una importante concurrencia de público y renovó el debate sobre el presente de la industria editorial, los hábitos de lectura y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías.

Desde el área de Cultura de la provincia de Santa Fe destacaron en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario la respuesta de los visitantes y defendieron la continuidad de este tipo de iniciativas en un contexto en el que las librerías atraviesan dificultades económicas.

“En cada feria del libro se vende un montón. Eso es muy auspicioso, o sea, deberíamos hacer más ferias del libro”, señalaron desde la organización, al referirse a las dificultades que enfrenta el sector para sostener las ventas habituales en las librerías. Pese a las condiciones climáticas adversas, la apertura registró una importante presencia de visitantes y las expectativas se mantenían para el fin de semana.

La funcionaria destacó, además, la diversidad de propuestas editoriales y el crecimiento de la literatura infantil. En ese sentido, recordó la reciente realización de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Rosario, impulsada por las librerías, que también tuvo una amplia convocatoria.

“Si los chicos empiezan a leer desde pequeños, la idea es que continúen”, sostuvo, al valorar la variedad de editoriales, ilustraciones y formatos destinados a las infancias.

La defensa de la feria también estuvo vinculada con el impacto económico de la actividad. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la industria del libro involucra a escritores, editoriales, imprentas, librerías y otros sectores que generan empleo. “Hay un montón de puestos de trabajo, un universo laboral que se forma a partir de la compra de un libro”, expresaron, al subrayar la importancia de la articulación entre la Provincia y la Municipalidad de Rosario para sostener estos espacios culturales.

Otro de los ejes de la entrevista fue el avance de la inteligencia artificial y su relación con la lectura y la producción de contenidos. La funcionaria consideró que las innovaciones digitales pueden representar tanto una amenaza como una oportunidad, y mencionó especialmente los riesgos asociados a la generación de material sexual falso y otras formas de abuso mediante estas herramientas.

En ese marco, planteó la necesidad de profundizar la prevención y aprovechar los desarrollos tecnológicos para detectar y combatir esos delitos. La discusión sobre la inteligencia artificial también formó parte de las actividades de la feria, con propuestas orientadas a estudiantes y al público interesado en comprender sus efectos sociales.

Pese a los cambios tecnológicos, la funcionaria defendió el valor del libro impreso y reconoció las dificultades que todavía encuentra para reemplazarlo por los formatos digitales. Aunque admitió que un lector electrónico puede resultar práctico para viajar, sostuvo que prefiere el papel para leer y trabajar con documentos.

La situación económica también apareció como una preocupación para quienes buscan acceder a la lectura. En ese sentido, se destacó la posibilidad de encontrar libros en las mesas de saldos, con ejemplares a precios accesibles, además de promociones bancarias y reintegros que permiten reducir el costo de las compras.

La recomendación para los visitantes fue consultar las opciones de financiación y los descuentos disponibles antes de pagar, especialmente para quienes planean adquirir varios títulos.

Con una programación que combina literatura, actividades infantiles, presentaciones y debates sobre tecnología, la Feria del Libro de Rosario busca consolidarse como un espacio de encuentro cultural y, al mismo tiempo, como una oportunidad para fortalecer una industria que enfrenta dificultades, pero que mantiene en estos eventos una importante conexión con sus lectores.

Entrevista de Lucas Correa.