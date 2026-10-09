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El Premio Carlos Alberto Montaner busca destacar el talento periodístico joven en 2026

El certamen internacional premiará crónicas, ensayos y trabajos de investigación. Los jóvenes periodistas podrán inscribirse hasta el 25 de octubre por un premio de 10.000 dólares.

09/10/2026 | 09:16Redacción Cadena 3

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El Premio Carlos Alberto Montaner distinguirá trabajos periodísticos en tres categorías.

FOTO: El Premio Carlos Alberto Montaner distinguirá trabajos periodísticos en tres categorías.

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Buenos Aires, 9 de octubre (NA) – La Cátedra Vargas Llosa y Caminos de la Libertad han lanzado la convocatoria para la sexta edición del Premio de Periodismo Joven "Carlos Alberto Montaner", que premiará a los ganadores en tres categorías y ofrecerá un premio de 10.000 dólares al mejor trabajo.

La convocatoria estará abierta hasta el 25 de octubre de 2026 y está destinada a periodistas de cualquier nacionalidad que presenten trabajos originales en español, publicados en medios de prensa escrita, radio, televisión o plataformas digitales.

Este certamen incluye tres categorías: crónica, opinión-ensayo e investigación periodística. Los participantes podrán enviar tantos trabajos como deseen, siempre que estos hayan sido publicados entre el 25 de octubre de 2025 y el 25 de octubre de 2026.

El galardón honra al destacado periodista y pensador Carlos Alberto Montaner y tiene como finalidad apoyar a las nuevas generaciones de comunicadores, así como reconocer producciones que se distingan por su calidad, rigor informativo y compromiso ético con la libertad.

La iniciativa también busca dar visibilidad a nuevas voces en el periodismo, que estén comprometidas con la calidad informativa y el pensamiento crítico.

El jurado de esta edición estará encabezado por la periodista Gina Montaner e incluirá a Gabriela Calderón de Burgos, David Gallagher y Pablo Hiriart.

Además, Bertha Pantoja Arias, directora ejecutiva de Caminos de la Libertad, y Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, participarán en el jurado, aunque sin derecho a voto.

El resultado del concurso se anunciará en noviembre de 2026 en Ciudad de México, durante el Foro de Pensamiento que se llevará a cabo en la Universidad de la Libertad.

Los interesados pueden consultar las bases y condiciones de participación en el sitio web oficial de la Cátedra Vargas Llosa, donde está disponible toda la información sobre la convocatoria.

La inscripción cierra el próximo 25 de octubre y el ganador recibirá un premio de 10.000 dólares estadounidenses.

Lectura rápida

¿Qué es el Premio Carlos Alberto Montaner?
Es un certamen que reconoce el trabajo periodístico de jóvenes menores de 35 años en tres categorías.

¿Quiénes pueden participar?
Periodistas de cualquier nacionalidad que presenten trabajos originales en español.

¿Cuáles son las categorías del premio?
Las categorías son crónica, opinión-ensayo e investigación periodística.

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?
El fallo se dará a conocer en noviembre de 2026 en Ciudad de México.

¿Cuál es el premio?
El ganador recibirá una dotación económica de 10.000 dólares.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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