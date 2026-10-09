El Premio Carlos Alberto Montaner busca destacar el talento periodístico joven en 2026

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) – La Cátedra Vargas Llosa y Caminos de la Libertad han lanzado la convocatoria para la sexta edición del Premio de Periodismo Joven "Carlos Alberto Montaner", que premiará a los ganadores en tres categorías y ofrecerá un premio de 10.000 dólares al mejor trabajo.

La convocatoria estará abierta hasta el 25 de octubre de 2026 y está destinada a periodistas de cualquier nacionalidad que presenten trabajos originales en español, publicados en medios de prensa escrita, radio, televisión o plataformas digitales.

Este certamen incluye tres categorías: crónica, opinión-ensayo e investigación periodística. Los participantes podrán enviar tantos trabajos como deseen, siempre que estos hayan sido publicados entre el 25 de octubre de 2025 y el 25 de octubre de 2026.

El galardón honra al destacado periodista y pensador Carlos Alberto Montaner y tiene como finalidad apoyar a las nuevas generaciones de comunicadores, así como reconocer producciones que se distingan por su calidad, rigor informativo y compromiso ético con la libertad.

La iniciativa también busca dar visibilidad a nuevas voces en el periodismo, que estén comprometidas con la calidad informativa y el pensamiento crítico.

El jurado de esta edición estará encabezado por la periodista Gina Montaner e incluirá a Gabriela Calderón de Burgos, David Gallagher y Pablo Hiriart.

Además, Bertha Pantoja Arias, directora ejecutiva de Caminos de la Libertad, y Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, participarán en el jurado, aunque sin derecho a voto.

El resultado del concurso se anunciará en noviembre de 2026 en Ciudad de México, durante el Foro de Pensamiento que se llevará a cabo en la Universidad de la Libertad.

Los interesados pueden consultar las bases y condiciones de participación en el sitio web oficial de la Cátedra Vargas Llosa, donde está disponible toda la información sobre la convocatoria.

La inscripción cierra el próximo 25 de octubre y el ganador recibirá un premio de 10.000 dólares estadounidenses.