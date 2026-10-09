En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

Falso nocturno: la búsqueda de identidad en un hotel de Buenos Aires

La nueva novela de Mariana Sández explora la memoria y el deseo a través de la historia de una mujer que decide desaparecer en un hotel de Buenos Aires.

09/10/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Falso nocturno: la búsqueda de identidad en un hotel de Buenos Aires

FOTO: Falso nocturno: la búsqueda de identidad en un hotel de Buenos Aires

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mariana Sández regresa con "Falso nocturno", su obra más personal y deslumbrante hasta la fecha. La novela narra la historia de Charo Almeida, una actriz y dramaturga argentina que, tras un vuelo cancelado a París, se encuentra atrapada en un hotel modernista de Buenos Aires. En lugar de avisar a su familia, que cree que está en pleno viaje, decide desaparecer, dando inicio a una profunda reflexión sobre la memoria, el duelo y la maternidad.

El hotel, con su atmósfera anacrónica y peculiar, se convierte en un personaje más de la historia. Con elementos surrealistas como un pavo real de madera tallada y lámparas Tiffany, el lugar distrae a Charo de su propósito inicial de meditar sobre su vida. La trama se desarrolla en un ambiente donde el tiempo pierde su linealidad, lo que permite a la protagonista entablar conversaciones con un anciano peculiar y ver la literatura en cada rincón.

En esta obra, Sández convoca a figuras literarias como Erik Satie, Antonio Tabucchi, Enrique Vila-Matas y Adolfo Bioy Casares, creando un texto que se aleja de sus novelas anteriores. "Falso nocturno" es más libre y digresivo, acercándose al sueño más que a la trama convencional. A través de esta narrativa, la autora ofrece una aguda reflexión sobre la extranjería, la identidad y la nostalgia, sugiriendo que a veces perderse es la única forma de encontrarse.

La relevancia de esta novela radica en su capacidad para conectar con el lector en un momento donde la búsqueda de identidad y el deseo de desconexión son temas universales. La obra invita a explorar la complejidad de la vida moderna y las emociones que surgen al enfrentarse a la propia existencia.

Ficha del libro:

GéneroNarrativa
EditorialIMPEDIMENTA
Año de edición2026
ISBN9791388412004
ISBN digital9791388412011
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf