Falso nocturno: la búsqueda de identidad en un hotel de Buenos Aires

Mariana Sández regresa con "Falso nocturno", su obra más personal y deslumbrante hasta la fecha. La novela narra la historia de Charo Almeida, una actriz y dramaturga argentina que, tras un vuelo cancelado a París, se encuentra atrapada en un hotel modernista de Buenos Aires. En lugar de avisar a su familia, que cree que está en pleno viaje, decide desaparecer, dando inicio a una profunda reflexión sobre la memoria, el duelo y la maternidad.

El hotel, con su atmósfera anacrónica y peculiar, se convierte en un personaje más de la historia. Con elementos surrealistas como un pavo real de madera tallada y lámparas Tiffany, el lugar distrae a Charo de su propósito inicial de meditar sobre su vida. La trama se desarrolla en un ambiente donde el tiempo pierde su linealidad, lo que permite a la protagonista entablar conversaciones con un anciano peculiar y ver la literatura en cada rincón.

En esta obra, Sández convoca a figuras literarias como Erik Satie, Antonio Tabucchi, Enrique Vila-Matas y Adolfo Bioy Casares, creando un texto que se aleja de sus novelas anteriores. "Falso nocturno" es más libre y digresivo, acercándose al sueño más que a la trama convencional. A través de esta narrativa, la autora ofrece una aguda reflexión sobre la extranjería, la identidad y la nostalgia, sugiriendo que a veces perderse es la única forma de encontrarse.

La relevancia de esta novela radica en su capacidad para conectar con el lector en un momento donde la búsqueda de identidad y el deseo de desconexión son temas universales. La obra invita a explorar la complejidad de la vida moderna y las emociones que surgen al enfrentarse a la propia existencia.

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