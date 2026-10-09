Falso nocturno: la búsqueda de identidad en un hotel de Buenos Aires
La nueva novela de Mariana Sández explora la memoria y el deseo a través de la historia de una mujer que decide desaparecer en un hotel de Buenos Aires.
FOTO: Falso nocturno: la búsqueda de identidad en un hotel de Buenos Aires
Mariana Sández regresa con "Falso nocturno", su obra más personal y deslumbrante hasta la fecha. La novela narra la historia de Charo Almeida, una actriz y dramaturga argentina que, tras un vuelo cancelado a París, se encuentra atrapada en un hotel modernista de Buenos Aires. En lugar de avisar a su familia, que cree que está en pleno viaje, decide desaparecer, dando inicio a una profunda reflexión sobre la memoria, el duelo y la maternidad.
El hotel, con su atmósfera anacrónica y peculiar, se convierte en un personaje más de la historia. Con elementos surrealistas como un pavo real de madera tallada y lámparas Tiffany, el lugar distrae a Charo de su propósito inicial de meditar sobre su vida. La trama se desarrolla en un ambiente donde el tiempo pierde su linealidad, lo que permite a la protagonista entablar conversaciones con un anciano peculiar y ver la literatura en cada rincón.
En esta obra, Sández convoca a figuras literarias como Erik Satie, Antonio Tabucchi, Enrique Vila-Matas y Adolfo Bioy Casares, creando un texto que se aleja de sus novelas anteriores. "Falso nocturno" es más libre y digresivo, acercándose al sueño más que a la trama convencional. A través de esta narrativa, la autora ofrece una aguda reflexión sobre la extranjería, la identidad y la nostalgia, sugiriendo que a veces perderse es la única forma de encontrarse.
La relevancia de esta novela radica en su capacidad para conectar con el lector en un momento donde la búsqueda de identidad y el deseo de desconexión son temas universales. La obra invita a explorar la complejidad de la vida moderna y las emociones que surgen al enfrentarse a la propia existencia.
Ficha del libro:
|Género
|Narrativa
|Editorial
|IMPEDIMENTA
|Año de edición
|2026
|ISBN
|9791388412004
|ISBN digital
|9791388412011
|Idioma
|Español