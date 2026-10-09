Trenes Argentinos denuncia ataque armado contra formaciones del San Martín en José C. Paz
Este viernes se produjo un nuevo episodio de este tipo en José C. Paz; la empresa hizo una presentación ante la justicia.
FOTO: Trenes Argentinos denuncia ataque armado contra formaciones del San Martín en José C. Paz
Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- Los servicios del Tren San Martín circularon este viernes de manera limitada, como consecuencia de un nuevo ataque a balazos, perpetrado contra una formación en la localidad bonaerense de José C. Paz, que puso en riesgo a los pasajeros y al personal ferroviario.
El episodio se produjo en las inmediaciones del Arroyo Pinazo, cerca de la estación Sol y Verde, por lo que la situación obligó a adoptar medidas para preservar la seguridad de los usuarios, pese a que los disparos no impactaron en la formación.
Como consecuencia de esta situación, los trenes de esta línea circularon limitados entre las estaciones Retiro y José C. Paz, sin poder llegar a Pilar/Cabred.
A través de un comunicado, la empresa Trenes Argentinos señaló que "el hecho se suma a otros ataques con armas de fuego registrados previamente en el mismo sector durante los meses de agosto y septiembre, que afectaron a otras tres formaciones de la línea San Martín y provocaron daños materiales".
Por estos episodios, la empresa "hizo las correspondientes denuncias penales ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Martín, bajo las carátulas de 'homicidio agravado en grado de tentativa e intimidación pública". En las presentaciones judiciales, la empresa exigió el cese inmediato de las agresiones y la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad del servicio.
Además, la empresa ferroviaria abrió canales de diálogo con el municipio, las autoridades provinciales y la Policía Federal, solicitando el refuerzo de la custodia permanente de la traza ferroviaria en la zona, especialmente durante las franjas horarias de mayor riesgo, y la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en José C. Paz?
Se registró un ataque a balazos contra una formación del Tren San Martín, lo que generó limitaciones en el servicio.
¿Dónde sucedió el ataque?
El ataque ocurrió en las inmediaciones del Arroyo Pinazo, cerca de la estación Sol y Verde.
¿Qué medidas tomó la empresa?
La empresa realizó denuncias penales y solicitó refuerzos de seguridad a las autoridades competentes.
¿Cuáles fueron las consecuencias del ataque?
Los trenes circularon de manera limitada entre las estaciones Retiro y José C. Paz, sin llegar a Pilar/Cabred.
¿Qué antecedentes hay de este tipo de ataques?
Este es el cuarto ataque registrado en el sector desde agosto, afectando a otras formaciones de la línea.
[Fuente: Noticias Argentinas]