Trenes Argentinos denuncia ataque armado contra formaciones del San Martín en José C. Paz

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- Los servicios del Tren San Martín circularon este viernes de manera limitada, como consecuencia de un nuevo ataque a balazos, perpetrado contra una formación en la localidad bonaerense de José C. Paz, que puso en riesgo a los pasajeros y al personal ferroviario.

El episodio se produjo en las inmediaciones del Arroyo Pinazo, cerca de la estación Sol y Verde, por lo que la situación obligó a adoptar medidas para preservar la seguridad de los usuarios, pese a que los disparos no impactaron en la formación.

Como consecuencia de esta situación, los trenes de esta línea circularon limitados entre las estaciones Retiro y José C. Paz, sin poder llegar a Pilar/Cabred.

A través de un comunicado, la empresa Trenes Argentinos señaló que "el hecho se suma a otros ataques con armas de fuego registrados previamente en el mismo sector durante los meses de agosto y septiembre, que afectaron a otras tres formaciones de la línea San Martín y provocaron daños materiales".

Por estos episodios, la empresa "hizo las correspondientes denuncias penales ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Martín, bajo las carátulas de 'homicidio agravado en grado de tentativa e intimidación pública". En las presentaciones judiciales, la empresa exigió el cese inmediato de las agresiones y la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad del servicio.

Además, la empresa ferroviaria abrió canales de diálogo con el municipio, las autoridades provinciales y la Policía Federal, solicitando el refuerzo de la custodia permanente de la traza ferroviaria en la zona, especialmente durante las franjas horarias de mayor riesgo, y la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad.