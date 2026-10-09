El complejo sojero tracciona exportaciones santafesinas y volvieron a crecer anualmente.

Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron los US$ 13.746 millones entre enero y agosto de 2026, lo que representa un crecimiento del 33,8% en comparación con el mismo período del año pasado. De acuerdo con el último informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), la mejora estuvo acompañada por un incremento del 27% en los volúmenes exportados y una suba del 5,3% en los precios promedio.

El desempeño del comercio exterior santafesino estuvo impulsado principalmente por las manufacturas de origen agropecuario, el rubro de mayor peso dentro de la estructura exportadora provincial. En los primeros ocho meses del año, estas ventas sumaron US$ 10.980,3 millones, con un aumento interanual del 42,9%. A su vez, las cantidades exportadas crecieron un 33,7% y los precios medios registraron una mejora del 6,9%.

Este segmento concentró cerca del 80% del valor total de las exportaciones santafesinas y volvió a poner de manifiesto la importancia de la cadena agroindustrial en la inserción de la provincia en los mercados internacionales. Entre los principales productos se destacaron la harina y los pellets derivados de la extracción de aceite de soja, el aceite de soja en bruto, el aceite de girasol y los cortes de carne bovina.

En segundo lugar se ubicaron los productos primarios, que generaron ingresos por US$ 1.648,3 millones, un 5,4% más que en igual período de 2025. En este caso, las cantidades exportadas aumentaron un 13%, aunque los precios promedio cayeron un 6,7%. El maíz en grano encabezó los envíos, seguido por el trigo, los porotos de soja, las semillas de girasol, el sorgo granífero y la miel natural.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial totalizaron US$ 1.002,8 millones, con una suba interanual del 6,5%. Los volúmenes exportados avanzaron un 5,8%, mientras que los precios tuvieron una variación positiva del 0,7%. Dentro de este rubro, el biodiésel y sus mezclas se posicionaron como el principal producto, acompañados por vehículos, motores diésel, lecitinas y otros productos químicos.

El segmento de combustibles y energía también mostró un resultado positivo en términos de facturación. Las exportaciones alcanzaron los US$ 114,6 millones, un 28,2% más que entre enero y agosto del año anterior. Sin embargo, las cantidades enviadas al exterior disminuyeron un 8,7%, una caída compensada por el incremento del 40,4% en los precios. Las naftas y el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves estuvieron entre los principales productos comercializados.

Destinos

En cuanto a los mercados internacionales, India se ubicó en el primer lugar entre los destinos de las exportaciones santafesinas, con una participación del 19% del total. Los envíos a ese país registraron un crecimiento interanual del 65,7%, impulsados principalmente por el aceite de soja en bruto, los cuero y pieles curtidos de bovino y las lecitinas y otros fosfoaminolípidos.

Brasil ocupó el segundo puesto, con el 6,1% de las ventas externas, aunque las exportaciones hacia ese mercado retrocedieron un 6,4% respecto de los primeros ocho meses de 2025. Entre los principales productos enviados se encontraron la mozzarella, las partes de remolques y semirremolques y el trigo.

Vietnam se posicionó en el tercer lugar, con una participación del 5,4% y un crecimiento interanual del 14,8%. Las harinas y los pellets derivados de la extracción de aceite de soja, el maíz en grano y el algodón sin cardar ni peinar estuvieron entre los principales productos exportados a ese destino.

El listado de los cinco principales mercados se completó con China e Indonesia. En el caso del mercado chino, las ventas disminuyeron un 13,5%, con una composición centrada en la carne bovina deshuesada y congelada, los porotos de soja y el sorgo. En contraste, Indonesia registró uno de los mayores incrementos del período, con una suba del 91,8%. Los envíos a ese país incluyeron principalmente harinas y pellets de soja, trigo y mozzarella.

Del sexto al décimo puesto entre los destinos de exportación se ubicaron Perú, Turquía, Chile, Ecuador y Países Bajos, según el orden consignado en el informe.