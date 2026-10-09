Empresarios en el Coloquio IDEA: estabilidad y talento para una Argentina a 20 años

FOTO: Empresarios de IDEA: estabilidad y talento para una Argentina a 20 años.

La necesidad de sostener la estabilidad económica e institucional para atraer inversiones y planificar a 20 años marcó el intercambio entre cuatro referentes empresarios en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata. El debate también puso el foco en la continuidad de los cambios estructurales y el talento tecnológico argentino.

En diálogo con Cadena 3 desde el Estudio Federal Sancor Seguros, los ejecutivos analizaron las condiciones para convertir el potencial del país en crecimiento sostenido. La conversación se desarrolló en el marco de la 62ª edición del encuentro, bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

Sebastián Bras Harriott, country manager de Assist Card para Argentina y Chile, celebró la posibilidad de discutir una Argentina a largo plazo. Con 18 años de trayectoria en la compañía, recordó que durante buena parte de ese tiempo las urgencias concentraron las conversaciones empresarias y dificultaron incluso las proyecciones a mediano plazo.

Para el ejecutivo, sostener un sendero de estabilidad permitiría que las compañías dedicaran más atención a su funcionamiento: cómo mejorar la eficiencia, revisar las estructuras de costos y fortalecer sus negocios. Destacó la responsabilidad de quienes conducen empresas de ampliar la mirada más allá de la coyuntura.

También comparó esa realidad con Chile, cuya operación lidera. Según explicó, allí cuestiones vinculadas con la estabilidad macroeconómica no ocupan el mismo lugar en los debates empresariales.

Diego García, director general de CVC Corp Argentina, grupo propietario de Almundo, coincidió con ese diagnóstico. En su cuarto Coloquio, vinculó la evolución de la discusión con el acompañamiento empresario al rumbo que propone el Gobierno. “El empresariado viene acompañando a este modelo de país que este presidente está proponiendo”, sostuvo.

Desde la actividad turística, explicó que Argentina ofrece un complemento al negocio del grupo en Brasil. Según detalló, el 80% de los viajes que vende la compañía en el mercado brasileño tiene destinos dentro de ese país, mientras que el 70% de los pasajeros de su operación argentina viaja al exterior.

García señaló que esa diferencia permite mejorar las negociaciones del grupo en el turismo internacional y fue uno de los atractivos para invertir en Argentina.

Además, aseguró que el año pasado la operación local consiguió su mejor resultado desde que CVC Corp invirtió en el país. Aunque representa entre el 20% y el 25% de la producción del grupo, indicó que tuvo un rendimiento proporcional superior al negocio brasileño.

“Están convencidos de que la Argentina del futuro va a ser la que va a ayudar al rendimiento del total de la compañía”, afirmó sobre la apuesta de los inversores.

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María Inés Del Gener, CEO y socia de Deloitte para el Cono Sur, amplió el análisis hacia las instituciones y la confianza. Planteó que la estabilidad es fundamental tanto para los argentinos como para quienes evalúan realizar inversiones desde el exterior.

La ejecutiva destacó que Argentina tiene talento, recursos naturales y numerosas oportunidades, pero necesita demostrar que puede sostener las transformaciones. “Tenemos que convencerlos de que realmente esta vez sí estamos decididos a aceptar los cambios estructurales y mantenerlos”, señaló.

También remarcó la necesidad de explicar que esos procesos llevan tiempo. Consideró importante que la población comprenda las dificultades que atraviesa, las razones y las posibilidades de mejorar, sin esperar soluciones inmediatas.

En ese sentido, propuso mostrar que otros países también necesitaron tiempo para avanzar. Vinculó la mejora colectiva con el esfuerzo de cada persona en su “metro cuadrado”, aunque reconoció que pueden existir etapas difíciles antes de alcanzar una situación mejor. Para Del Gener, esa perspectiva es necesaria para que la sociedad acompañe los cambios.

Rafael Soto, CEO de MODO, identificó cuatro sectores clave para el desarrollo: energía, agro, minería y economía del conocimiento. Dentro de esa agenda, puso el acento en las capacidades tecnológicas, la creatividad y la innovación de los argentinos.

Contó que dos tercios del equipo de MODO se dedica al desarrollo tecnológico y que la empresa participa en un foro con plataformas similares de Europa, Estados Unidos y Asia. Según relató, sus pares se sorprenden por las soluciones que desarrolla el equipo argentino, especialmente cuando conocen la cantidad de personas que integra la compañía.

“Eso es solamente reflejo del talento argentino”, destacó. Para Soto, esas capacidades son un recurso central que el país debe desarrollar para transformar su potencial en resultados.

“Yo apuesto al sector tecnológico y de innovación”, concluyó.

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