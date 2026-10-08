Imparable aluvión en Santiago de Chile: afectó zonas residenciales y arrastró autos y colectivos

Un aluvión se originó durante la tarde de este jueves en Santiago de Chile y sus alrededores, lo que derivó en inundaciones y daños estructurales, en medio de las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en la capital del país trasandino.

En la comuna de Las Condes y en San Carlos de Apoquindo -al pie de la cordillera-, se vieron imágenes impactantes, con calles anegadas y vehículos arrastrados por la corriente, incluido un ómnibus, tras el desborde de una quebrada.

El torrente de agua y lodo afectó a la Clínica UC Christus y también a la sede de Duoc UC, donde un grupo de estudiantes quedó atrapado en el auditorio.

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?? AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) declara en acuartelamiento a toda la Institución y pone en alerta a los grupos de rescate USAR, GORA y GRIMP ante la emergencia por el sistema frontal que afecta a la capital. @Comandantecbs #BomberosSantiago https://t.co/mdUDGtGuTc — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) October 8, 2026

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En tanto, el Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó el acuartelamiento de sus 22 compañías para atender la emergencia.

En tanto, la Municipalidad de Las Condes pidió evitar Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche, y varias líneas de transporte urbano debieron desviarse de sus recorridos habituales para evitar las zonas afectadas por el aluvión.

Por su parte, el director de la Región Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención del Desastre (Senapred), Miguel Muñoz, dijo a la prensa local que "por el efecto de las intensas precipitaciones se registró un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur".

Además, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, informó que el presidente José Antonio Kast determinó declarar el "estado de catástrofe para la comuna de Las Condes para poder disponer de mejor manera los recursos ante la emergencia".

Las autoridades, asimismo, declararon la alerta roja para otras diez comunas de la Región Metropolitana de Santiago, ante el riesgo de nuevos aluviones: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Con la declaración de la alerta roja, Senapred dispuso la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para atender y controlar la emergencia, que podría derivar en la evacuación de algunos residentes.

Además, advirtió que las precipitaciones en los sectores de la precordillera requieren especial atención, debido a que la lluvia sobre nieve provocaría aumentos rápidos y peligrosos de los caudales.

Informe de Angie Gatica.