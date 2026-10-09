Zelenski critica la falta de apoyo de EE. UU. tras nuevos ataques rusos en Ucrania

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El presidente Volodímir Zelenski criticó la "falta de voluntad" de Estados Unidos para ayudar a Ucrania tras un ataque aéreo ruso que causó al menos 35 muertes en el este del país, elevando el total a más de 70 en solo dos días, según un informe de un medio internacional.

El ataque se produjo en la ciudad de Kramatorsk, donde dos autobuses fueron destruidos, y Zelenski aprovechó la ocasión para cuestionar los esfuerzos de Washington en mantener relaciones económicas con Rusia mientras intenta mediar en un conflicto que ya dura más de cuatro años.

En una rueda de prensa en Pryluky, el mandatario ucraniano instó a Estados Unidos a cumplir con sus demandas de ampliar el acceso de Ucrania al servicio de satélites Starlink. Esto, según él, es crucial para localizar los lanzadores de misiles balísticos rusos, como lo informó la Agencia Noticias Argentinas.

"Abran Starlink para Ucrania. Lo abrieron cuando respondieron a Irán… Lo he dicho abiertamente: dénnoslo, ayúdennos a defender nuestro espacio aéreo y a dominarlo. Y entonces Putin se sentará a la mesa de negociaciones", declaró Zelenski.

Ucrania ha estado intentando recuperar la iniciativa en el campo de batalla frente a Rusia, cuyas ofensivas se han visto ralentizadas en el último año. Sin embargo, el país sigue sufriendo los efectos de la cada vez más intensa guerra aérea que lleva a cabo Moscú, según el informe de la agencia de noticias Reuters.

"Entonces, ¿dónde está la verdad aquí, dónde está la honestidad? ¿Dónde está el punto muerto? … Eso se llama falta de voluntad", se quejó el presidente ucraniano.

Esta crítica se produce en respuesta a la afirmación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien había declarado que la guerra se encuentra en un punto muerto y que Estados Unidos continuaría trabajando para alcanzar un acuerdo.

"No se puede, por un lado, negociar con los rusos sobre futuros proyectos económicos, y por otro, decir que nos encontramos en una especie de… punto muerto diplomático", añadió Zelenski.

Los negociadores ucranianos planeaban viajar a Estados Unidos este fin de semana para mantener conversaciones, según lo señalado por Zelenski.