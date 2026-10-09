Navi Pillay bromea sobre compartir el Nobel de la Paz con Trump en evento en Núremberg

Buenos Aires, 9 octubre (NA) – La jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay propuso este viernes a un auditorio que aplaudiera más fuerte su Premio Nobel de la Paz para que decidiera compartirlo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Si aplauden un poco más fuerte, podría compartir el premio con Trump", bromeó "Navi" apenas se enteró de la decisión del Comité Nobel, recordando el deseo de Trump de recibir dicha distinción, que le compartiera el año pasado la dirigente política venezolana María Corina Machado.

En Núremberg, durante una cumbre dedicada al derecho internacional, donde ella se enteró de la distinción, sus palabras fueron grabadas por Agnes Callamard, secretaria general de Amnesty International, indican reportes de diferentes medios internacionales.

La ocurrencia de Pillay, de 85 años, provocó risas y aplausos, indican las crónicas, pero ella siguió con los chistes, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Entonces explicó que deseaba comprobar que la noticia fuera cierta, teniendo en cuenta su experiencia como abogada y jueza.

Recordó luego su reciente actividad en relación con la guerra en Gaza, cuando dirigió la comisión internacional independiente de investigación de la ONU que acusó a Israel de genocidio en la Franja.

Trump afirmó en reiteradas ocasiones que merece el Premio Nobel de la Paz, alegando que contribuyó a poner fin o prevenir ocho conflictos bélicos e incluso en las últimas horas volvió a reclamar el galardón.

Machado le ofreció la medalla al presidente estadounidense Donald Trump en enero último.