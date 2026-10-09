La ONU califica de tortura la ejecución en vivo de Nidal Malik Hasan en EE.UU.

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) — Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, calificó como una forma de "tortura" la reciente decisión de Estados Unidos de retransmitir en vivo la ejecución de un condenado a muerte, programada para el 3 de diciembre. Esta información fue divulgada por medios internacionales.

La ejecución corresponde a Nidal Malik Hasan, responsable de una matanza que resultó en 13 muertes en Texas en 2009. Según un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense, esta ejecución será la primera realizada por las Fuerzas Armadas de EE.UU. desde 1961 y la primera mediante un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

Türk destacó que "las ejecuciones públicas son un trato o pena cruel, inhumano o degradante", haciendo referencia a su postura en relación con las ejecuciones llevadas a cabo en lugares como Afganistán e Irán. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) subrayó que la transmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública, lo que infringe la prohibición absoluta de la tortura.

El Alto Comisionado recordó que, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "la prohibición absoluta de la tortura prohíbe las ejecuciones públicas". Por lo tanto, el incumplimiento de esta normativa convertiría "la ejecución en arbitraria" y "supondría una violación del derecho a la vida", tal como se informa en el sitio DW.