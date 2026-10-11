Santa Fe renovó la web de los más buscados y pagó $92 millones en recompensas

El Gobierno de Santa Fe renovó el sitio web de las personas más buscadas de la provincia, una herramienta del Ministerio de Justicia y Seguridad que busca facilitar la colaboración ciudadana en las investigaciones judiciales y la localización de prófugos.

La plataforma Más Buscados reúne información sobre personas requeridas por la Justicia, recompensas vigentes, pedidos de colaboración para esclarecer delitos y solicitudes de paradero. Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, desde la implementación de esta política fueron detenidas 16 personas consideradas de alta peligrosidad y se pagaron $92 millones en recompensas por información relevante.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, señaló que la iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por la gestión provincial para localizar a personas acusadas de cometer delitos y ponerlas a disposición de la Justicia.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que la actualización incorpora un diseño que facilita la navegación y permite compartir directamente por WhatsApp la información sobre las personas buscadas. Además, los pedidos de paradero fueron incorporados al sitio, donde anteriormente se encontraban en otra sección.

Cómo funciona el sistema de recompensas

La información aportada por los ciudadanos es analizada por la Fiscalía. El fiscal a cargo de cada causa determina si los datos fueron útiles para la investigación y si corresponde otorgar una recompensa.

En caso de aprobarse el pago, el Ministerio de Justicia y Seguridad lo realiza en efectivo, según explicó Masneri. El mecanismo, de acuerdo con la funcionaria, busca evitar que la persona que aportó información tenga que exponer su identidad dentro del sistema bancario.

La Provincia indicó que quienes tengan información pueden acercarse presencialmente a las sedes de la Fiscalía, escribir al correo electrónico [email protected] o comunicarse con el 911.

El sistema de recompensas funciona como complemento de las tareas policiales y judiciales, con el objetivo de obtener datos que permitan avanzar en las investigaciones y localizar a personas que permanecen prófugas.