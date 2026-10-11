Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 11 de octubre

El clima en Santa Fe para este domingo 11 de octubre se caracteriza por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se mantiene en un 72%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 4 m/s desde el este, lo que también influye en la percepción térmica.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima alcance los 10° y la máxima llegue a los 19°. Las condiciones de visibilidad son óptimas, alcanzando los 10,000 metros, lo que permite una buena claridad en el ambiente. Sin embargo, la combinación de nubes y humedad puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, no se prevén lluvias para hoy, lo que permitirá que los habitantes de Santa Fe realicen sus actividades cotidianas sin inconvenientes. A pesar de la nubosidad, el día se mantendrá seco, lo que es un alivio para quienes planean salir.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. A partir del lunes, se anticipan lluvias ligeras, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 11° y 12° y máximas que alcanzarán hasta 22°. Este patrón de lluvia ligera se extenderá durante varios días, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Es importante que los ciudadanos de Santa Fe se mantengan informados sobre el clima, especialmente si tienen planes que dependen de las condiciones meteorológicas. La combinación de temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras puede influir en la planificación de actividades.