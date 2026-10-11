Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 11 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 67%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para este domingo 11 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantiene en un 67%, lo que puede generar una sensación de frescura durante el día. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con algunas lluvias. El lunes 12 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 17°, con lluvias ligeras. El martes 13 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 19°, también con lluvias ligeras. Para el miércoles 14 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con lluvias ligeras. El jueves 15 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 22°, con lluvias moderadas. Finalmente, el viernes 16 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con lluvias moderadas.