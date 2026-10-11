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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 11 de octubre

Este domingo 11 de octubre, Rosario presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 9° y 19°. La humedad se mantiene alta y se espera un día sin lluvias.

11/10/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 11 de octubre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 11 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 74%, lo que contribuye a una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1023 hPa.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para este domingo 11 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvias durante el día. La combinación de la temperatura y la humedad generará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario indica que el lunes 12 de octubre se espera una mínima de 11° y una máxima de 20°, con cielo nublado. El martes 13 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 23°, con algunas nubes. Para el miércoles 14 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 23°, también con cielo parcialmente nublado. El jueves 15 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, con cielo cubierto. Finalmente, el viernes 16 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 16°, con posibilidad de lluvias ligeras.

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