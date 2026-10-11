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El Camino de Brochero busca dar el salto internacional de la mano del Camino de Santiago

Antonio Rodríguez Miranda, de la Xunta de Galicia, destacó el hermanamiento entre las dos rutas y valoró el reconocimiento legislativo como un impulso para su proyección internacional.

11/10/2026 | 11:33Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El Camino de Brochero crece en la consideración internacional.

FOTO: El Camino de Brochero crece en la consideración internacional.

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El hermanamiento entre el Camino de Santiago de Compostela y el Camino del Peregrino del Cura Brochero representa una oportunidad para impulsar la proyección internacional de la ruta cordobesa.

Así lo destacó Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, durante su paso por Córdoba, en diálogo con Cadena 3.

“Es un empujón muy importante este reconocimiento a nivel nacional de la colaboración de dos rutas: una que tiene un carácter universal, como es el Camino de Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad, y que se pueda beneficiar la ruta del Cura Brochero”, expresó.

En ese sentido, consideró clave que el reconocimiento se haya canalizado a través del Poder Legislativo. “Es importante que pasase a través del órgano legislativo para dar ese salto internacional”, sostuvo.

Informe de Gonzalo Carrasquera

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¿Qué representa el hermanamiento? El hermanamiento entre el Camino de Santiago de Compostela y el Camino del Peregrino del Cura Brochero impulsa la proyección internacional de la ruta cordobesa.

¿Quién destacó esta oportunidad? Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, lo destacó durante su visita a Córdoba.

¿Cuándo se realizó esta declaración? La declaración se realizó durante el paso de Antonio Rodríguez Miranda por Córdoba.

¿Dónde se dio el diálogo? El diálogo se dio en Córdoba con Cadena 3.

¿Por qué es importante el reconocimiento? Es importante porque se canalizó a través del Poder Legislativo, lo que permite dar un salto internacional.

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