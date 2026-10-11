El Camino de Brochero busca dar el salto internacional de la mano del Camino de Santiago

FOTO: El Camino de Brochero crece en la consideración internacional.

El hermanamiento entre el Camino de Santiago de Compostela y el Camino del Peregrino del Cura Brochero representa una oportunidad para impulsar la proyección internacional de la ruta cordobesa.

Así lo destacó Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, durante su paso por Córdoba, en diálogo con Cadena 3.

“Es un empujón muy importante este reconocimiento a nivel nacional de la colaboración de dos rutas: una que tiene un carácter universal, como es el Camino de Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad, y que se pueda beneficiar la ruta del Cura Brochero”, expresó.

En ese sentido, consideró clave que el reconocimiento se haya canalizado a través del Poder Legislativo. “Es importante que pasase a través del órgano legislativo para dar ese salto internacional”, sostuvo.

Informe de Gonzalo Carrasquera