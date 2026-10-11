Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 11 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas en la provincia depara el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 70%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se encuentra en 1019 hPa.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de frescura durante el día, aunque no se anticipan lluvias significativas para hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días entraerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 12 de octubre se prevé una mínima de 12° y una máxima de 18°, con lluvias moderadas. El martes 13 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 18°, también con lluvias moderadas. Para el miércoles 14 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 18°, manteniendo la tendencia de lluvias moderadas. El jueves 15 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 17°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras también.