Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 11 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 72%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este-sureste.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para este domingo 11 de octubre, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s. La alta humedad y el cielo nublado podrían generar algunas lluvias ligeras a lo largo del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con un clima similar. El lunes 12 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. El martes 13, la mínima será de 15° y la máxima de 19°, también con lluvias. El miércoles 14, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 15°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 15, se espera una mínima de 14° y una máxima de 14°, con lluvias moderadas. El viernes 16, la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 19°, con lluvias ligeras.