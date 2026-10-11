La Small Jazz Band celebrará sus 45 años con una noche especial en el Teatro Libertador

La Small Jazz Band cumple 45 años de historia y lo celebrará con una noche especial en el Teatro del Libertador General San Martín. La cita será el martes 20 de octubre, a las 20, con un recorrido por los grandes clásicos del jazz tradicional de New Orleans y la participación de invitados especiales.

La agrupación cordobesa pasó por los estudios de Cadena 3, compartió su música y palpitó el espectáculo, que tendrá como invitados a la reconocida actriz y cantante Cecilia Milone y a Hunter Burgamy, guitarrista, vocalista y banjista oriundo de Nueva Orleans, Estados Unidos.

“Tenemos una expectativa muy alta y una gran emoción. Llegar a 45 años nos parece increíble, pero seguimos celebrando y molestando con nuestra música”, expresó Pancho, uno de los integrantes de la banda.

Otro de los músicos recordó los comienzos del grupo: “Empezamos con la Small recién salidos del secundario. Apenas terminamos el secundario, arrancamos con la Small”.

La celebración en el Teatro del Libertador ya es una tradición para la banda. “Cada cinco años hacemos un Teatro del Libertador, celebrando la continuidad con el jazz. Por suerte conseguimos amigos y gente para la celebración. Será algo muy lindo”, anticiparon.

Una trayectoria con reconocimiento internacional

Nacida en Córdoba, la Small Jazz Band se consolidó como uno de los referentes del jazz tradicional en Argentina. A lo largo de sus 45 años, se presentó en escenarios y festivales del país y realizó giras por Chile, España, Portugal, Alemania, Holanda y Estados Unidos.

La banda actuó en cinco oportunidades en Nueva Orleans —en 2010, 2012, 2015, 2019 y 2024— y también se presentó en Nueva York, con conciertos, clínicas y festivales internacionales. Desde 2021, participa como invitada especial en las celebraciones del Día Internacional del Jazz organizadas por el New Orleans Jazz Museum.

Su recorrido también fue distinguido en Córdoba. En 2026, con motivo de su 45° aniversario, recibió el Premio Jerónimo, la máxima distinción que entrega la ciudad a personalidades e instituciones destacadas por su aporte a la cultura.

Entradas y lugar

El concierto será el martes 20 de octubre, a las 20, en el Teatro del Libertador General San Martín, ubicado en avenida Vélez Sarsfield 365, en la ciudad de Córdoba.

Las entradas están disponibles a través de Autoentrada.