Córdoba espera más de 288 mil turistas en un fin de semana largo a pura fiesta

FOTO: La Oktoberfest, uno de los atractivos del fin de semana (Foto: @turismocba)

Córdoba vive un fin de semana largo con mucho movimiento turístico, rutas cargadas hacia los principales valles y una agenda de eventos que convoca a visitantes de distintos puntos del país. Según las estimaciones de la Agencia Córdoba Turismo, más de 288 mil turistas recorren la provincia, con un impacto económico que superaría los 50 mil millones de pesos.

“Estamos transitando un gran fin de semana. Lo veíamos en la previa con las reservas y, finalmente, en esta proyección que hacemos, más de 288 mil turistas recorren Córdoba”, destacó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, en diálogo con Cadena 3.

El funcionario atribuyó el movimiento a la combinación de propuestas culturales, gastronómicas y deportivas. “La reserva hotelera en los valles turísticos y en las distintas regiones tiene que ver con el calendario, la agenda y los eventos, con la Fiesta del Alfajor en La Falda, la Oktoberfest en Villa General Belgrano y el partido de Instituto contra Boca en la capital provincial. Es un gran fin de semana para Córdoba”, señaló.

La Falda, con la Fiesta del Alfajor

En el Valle de Punilla, la tradicional Fiesta Nacional del Alfajor convoca a vecinos y turistas con una propuesta que combina gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia.

La feria cuenta con unos 90 expositores y tres categorías en competencia para elegir el mejor alfajor mediante una cata a ciegas, que definirá al ganador del esperado Alfajor de Oro.

La programación de este domingo incluye dos escenarios principales. Esta noche, Los Caligaris estarán a cargo del cierre, precedidos por los espectáculos de La Bicho y Grupo Cristal, además de la participación de los ganadores del concurso.

La celebración vuelve a posicionar a La Falda como uno de los puntos destacados del fin de semana largo, con una importante presencia de visitantes que recorren la feria y disfrutan de los atractivos de la ciudad.

La Oktoberfest también convoca en Calamuchita

En el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano recibe a turistas con una nueva edición de la Oktoberfest, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario provincial.

A estas propuestas se sumó el encuentro entre Instituto y Boca del viernes en Córdoba capital y el show de Airbag, otros de los acontecimientos que contribuyeron al movimiento de visitantes durante el fin de semana largo.

Informe de Orlando Morales y Tomás Villagra