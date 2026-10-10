Marcela Morelo y Euge Quevedo cantaron juntas "Tormento de amor" en Córdoba

Marcela Morelo y Eugenia Quevedo compartieron escenario este viernes por la noche en el Quality Espacio de Córdoba, donde interpretaron "Tormento de amor" ante una platea colmada.

El encuentro se produjo durante el espectáculo "La Morelo", cuando la anfitriona invitó a subir al escenario a Quevedo, conocida popularmente como "La Muela". La interpretación de la balada fue uno de los momentos más celebrados de la presentación y el público ovacionó a la invitada.

La participación de Euge se sumó a sus colaboraciones con intérpretes de distintos géneros, que amplían su presencia en la escena musical nacional.

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La noche también contó con Facundo Toro, quien aportó una interpretación de raíz folklórica a un repertorio que combinó las canciones de Morelo con invitados especiales.

Por ahora, no se anunció una grabación conjunta de la versión que Morelo y Quevedo interpretaron en Córdoba.

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Informe de Silvina Ledesma.