Marcela Morelo y Euge Quevedo cantaron juntas "Tormento de amor" en Córdoba
"La Muela" fue una de las invitadas del espectáculo "La Morelo" en el Quality Espacio y recibió una ovación. Facundo Toro también participó de la noche con una interpretación de raíz folklórica.
10/10/2026 | 10:40Redacción Cadena 3
FOTO: Marcela Morelo y La Muela: un dúo inolvidable.
-
Audio. Marcela Morelo y Euge Quevedo cantaron juntas "Tormento de amor" en Córdoba
Una mañana para todos
Marcela Morelo y Eugenia Quevedo compartieron escenario este viernes por la noche en el Quality Espacio de Córdoba, donde interpretaron "Tormento de amor" ante una platea colmada.
El encuentro se produjo durante el espectáculo "La Morelo", cuando la anfitriona invitó a subir al escenario a Quevedo, conocida popularmente como "La Muela". La interpretación de la balada fue uno de los momentos más celebrados de la presentación y el público ovacionó a la invitada.
La participación de Euge se sumó a sus colaboraciones con intérpretes de distintos géneros, que amplían su presencia en la escena musical nacional.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
La noche también contó con Facundo Toro, quien aportó una interpretación de raíz folklórica a un repertorio que combinó las canciones de Morelo con invitados especiales.
Por ahora, no se anunció una grabación conjunta de la versión que Morelo y Quevedo interpretaron en Córdoba.
/Inicio Código Embebido/
Cuarteto. Euge Quevedo aclaró su futuro en LBC y adelantó una sorpresa con Kesito
En diálogo con Cadena 3 desde Arequito, la artista contó que recibió numerosos mensajes de personas que le preguntaban si dejaría el grupo.
/Fin Código Embebido/
Informe de Silvina Ledesma.
Lectura rápida
¿Quién se presentó en el Quality Espacio de Córdoba?
Marcela Morelo se presentó en el Quality Espacio de Córdoba.
¿Con quién compartió escenario Marcela Morelo?
Eugenia Quevedo, conocida como La Muela, compartió escenario con Morelo.
¿Qué canción interpretaron juntas?
Interpretaron “Tormento de amor”, una de las baladas más reconocidas de Morelo.
¿Qué otro artista participó en la noche?
Facundo Toro se sumó a la propuesta musical con una interpretación de raíz folklórica.
¿Qué destacó la presencia de La Muela?
La presencia de La Muela destacó el crecimiento de Eugenia Quevedo en la escena musical nacional.