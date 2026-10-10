La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 10 de octubre.
El sorteo número 41379 de La Previa se realizó el sábado 10 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6182, correspondiente a "A primera (La Pelea)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41379, tipo de juego La Previa, se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6182, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Pelea).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6182
2° 8185
3° 9240
4° 7994
5° 9700
6° 9251
7° 7413
8° 6331
9° 9968
10° 5840
11° 3894
12° 2188
13° 9290
14° 6076
15° 0954
16° 3803
17° 4554
18° 4309
19° 5953
20° 6785
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41379 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 10 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6182.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Pelea)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los 20 números ganadores fueron 6182, 8185, 9240, 7994, 9700, 9251, 7413, 6331, 9968, 5840, 3894, 2188, 9290, 6076, 0954, 3803, 4554, 4309, 5953 y 6785.