La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 10 de octubre.

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El número de sorteo 41379, tipo de juego La Previa, se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6182, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Pelea).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6182

2° 8185

3° 9240

4° 7994

5° 9700

6° 9251

7° 7413

8° 6331

9° 9968

10° 5840

11° 3894

12° 2188

13° 9290

14° 6076

15° 0954

16° 3803

17° 4554

18° 4309

19° 5953

20° 6785