Monte Cristo: un auto volcó cerca de un canal y sus cuatro ocupantes resultaron heridos

FOTO: Cuatro heridos tras el vuelco de un auto en la ruta 19.

Cuatro personas resultaron heridas este sábado por la mañana tras el vuelco de un automóvil en el kilómetro 317 de la ruta 19, a la altura de Monte Cristo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9.30 y fue protagonizado por un Volkswagen Voyage gris, en el que viajaban dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Se dirigían desde Córdoba hacia Miramar, en sentido oeste-este.

Según la información preliminar de la Departamental Colón, el conductor habría perdido el control del vehículo tras la rotura de uno de los neumáticos. El auto volcó al costado de la banquina, cerca de un canal. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

Los dos hombres fueron trasladados al Hospital de Urgencias de Córdoba, mientras que las dos mujeres fueron derivadas al dispensario de Monte Cristo. Los cuatro presentaban politraumatismos que, de acuerdo con el parte policial, no revestían gravedad.

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Informe de Fernando Barrionuevo.