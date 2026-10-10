Faltan tres días para TechCrunch Disrupt 2026: Descubre las startups del futuro

TechCrunch Disrupt 2026 se realizará del 13 al 15 de octubre en San Francisco, donde más de 300 startups presentarán sus proyectos ante 10,000 líderes del sector tecnológico. La cuenta regresiva ha comenzado y los asistentes pueden aprovechar ahorros de hasta $100 en sus pases.

Los interesados pueden adquirir su pase antes de que abran las puertas del evento el 13 de octubre a las 8 a.m. PT. Además, si traen a un compañero, pueden obtener un segundo ticket con un 50% de descuento. Para aquellos que asistan en grupo, hay aún más descuentos disponibles al registrar cuatro o más asistentes.

Desde su inicio, TechCrunch Disrupt ha sido el lugar ideal para descubrir empresas emergentes ambiciosas. Este año, el Startup Battlefield 200 reunirá a un grupo seleccionado de startups en etapa inicial, que se presentarán ante inversores, medios y clientes potenciales. Los 20 finalistas competirán por un premio de $100,000 y la codiciada Disrupt Cup.

Más de 300 startups de diferentes sectores estarán exhibiendo sus innovaciones en el Expo Hall, brindando la oportunidad de interactuar directamente con los fundadores y descubrir productos, oportunidades de inversión e ideas inesperadas.

Además, se ofrecerán más de 200 sesiones lideradas por 250 líderes tecnológicos en seis escenarios, así como mesas redondas y encuentros. Estas sesiones abordarán temas como inteligencia artificial, financiación, infraestructura y escalamiento, permitiendo a los asistentes hacer preguntas y establecer nuevas conexiones.

El evento se perfila como una oportunidad única para el networking y el aprendizaje, con un enfoque en las innovaciones que darán forma al futuro. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia transformadora.

Recuerda, solo quedan tres días para asegurar tu lugar y disfrutar de los descuentos disponibles. Regístrate ahora y prepárate para el evento que podría cambiar tu perspectiva sobre el ecosistema tecnológico.