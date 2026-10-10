LumenUs: la plataforma que alivia el papeleo en momentos de duelo

LumenUs se presentó como una solución innovadora para quienes enfrentan el dolor de perder a un ser querido. Fundada por Sara Tashakorinia, la plataforma busca aliviar la carga administrativa que acompaña a la muerte, un proceso que, según estadísticas, puede llevar hasta 570 horas de papeleo para ser completado.

"El día que fallece un ser querido, te conviertes en un gestor de un proyecto que no elegiste", comentó Tashakorinia en una entrevista. Esta experiencia personal la llevó a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial podría ayudar a las personas a navegar por los aspectos más tediosos del proceso, como la presentación de formularios fiscales y el cierre de cuentas bancarias.

Así nació LumenUs, una plataforma que no solo busca simplificar el papeleo, sino que también se propone ayudar a las familias a descubrir beneficios económicos que podrían estar disponibles tras la muerte de un ser querido, como los beneficios de seguros de vida, que a menudo quedan sin reclamar.

La plataforma, que se lanzará en acceso anticipado este mes, ofrece un proceso de incorporación donde los usuarios comparten detalles sobre su situación, lo que permite personalizar la experiencia y organizar tareas por urgencia. Tashakorinia afirmó: "Estamos utilizando inteligencia artificial para automatizar tanto como sea posible y así ahorrar tiempo en este proceso".

El equipo de LumenUs está compuesto por expertos en diversas áreas, incluyendo a Sajad Mirzaei, un ex ingeniero de Google, y Larry Keeley, un científico de la innovación. La colaboración con clínicos y trabajadores sociales es parte fundamental del desarrollo del producto, asegurando que se aborden adecuadamente las necesidades de los usuarios.

Participante del Startup Battlefield 200 en el TechCrunch Disrupt, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en San Francisco, LumenUs busca convertirse en una herramienta esencial para las familias que enfrentan la pérdida, ayudando a aliviar el peso del papeleo y permitiendo que se concentren en el proceso de duelo.