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Tucumán: golpeó a su madre para robarle y quedó detenido al regresar a la casa

El acusado se llevó $50.000 y un celular y amenazó de muerte a la mujer. La Justicia le dictó dos meses de prisión preventiva.

10/10/2026 | 10:32Redacción Cadena 3

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    Audio. Tucumán: golpeó a su madre para robarle y quedó detenido al regresar a la casa

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Un hombre fue detenido en San Miguel de Tucumán, acusado de golpear a su madre, robarle dinero y un celular y amenazarla de muerte. La Justicia dispuso dos meses de prisión preventiva.

El acusado ingresó a la vivienda por una ventana y comenzó a insultar a la mujer. Luego le dio un golpe de puño en la cabeza y la arrojó sobre la cama.

Tras la agresión, le robó $50.000 y un teléfono celular. Antes de escapar, la amenazó de muerte.

Horas después, regresó a la casa. Su madre llamó al 911 y la Policía logró detenerlo.

Informe de Rosalía Cazorla.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un hombre atacó a su madre para robarle y luego fue detenido.

¿Quién fue el agresor? El agresor es un hombre que atacó a su propia madre.

¿Cuándo ocurrió el hecho? El hecho ocurrió recientemente en la capital Tucumán.

¿Dónde ocurrió el ataque? El ataque sucedió en la vivienda de la madre, en Tucumán.

¿Cómo fue detenido? La madre llamó al 911 tras el regreso del agresor, lo que llevó a su detención.

¿Por qué fue detenido? Fue detenido por el delito de robo y violencia, recibiendo dos meses de prisión preventiva.

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