Tucumán: golpeó a su madre para robarle y quedó detenido al regresar a la casa

FOTO: Un hijo violento: el robo que impactó a Tucumán

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Un hombre fue detenido en San Miguel de Tucumán, acusado de golpear a su madre, robarle dinero y un celular y amenazarla de muerte. La Justicia dispuso dos meses de prisión preventiva.

El acusado ingresó a la vivienda por una ventana y comenzó a insultar a la mujer. Luego le dio un golpe de puño en la cabeza y la arrojó sobre la cama.

Tras la agresión, le robó $50.000 y un teléfono celular. Antes de escapar, la amenazó de muerte.

Horas después, regresó a la casa. Su madre llamó al 911 y la Policía logró detenerlo.

Informe de Rosalía Cazorla.