Gómez Rinaldi y la historia detrás de su libro de azulejos: "El que más me gusta es el de mi abuela"

El periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi visitó los estudios de Cadena 3 Rosario, en el marco de la Feria Internacional del Libro, para presentar Azulejos antiguos, una obra que reúne su pasión por estas piezas decorativas y la historia detrás de su colección. Durante la entrevista, recordó con emoción cómo nació ese interés, ligado a un regalo de su abuela italiana, Josefa, a quien llamaba cariñosamente Pepa.

“En su vitrina, en su comedor, tenía, además de las tazas y los platos, dos azulejos antiguos, azules. Y yo siempre los miraba con pasión”, contó. Su abuela sabía cuánto le gustaban y, cuando tomó la comunión, se los regaló. Gómez Rinaldi los guardó y, años después, aquel recuerdo familiar se convirtió en el punto de partida de una afición que lo acompañaría durante décadas.

En 2003, una nota periodística sobre la historia de los azulejos despertó aún más su curiosidad. Poco después, leyó sobre el Museo del Azulejo de Uruguay, compró un pasaje de avión y viajó para conocerlo. Allí encontró piezas del mismo color que las de su abuela y comenzó a profundizar en un mundo que hasta entonces había explorado por interés personal.

“Sí, sí, por mi abuelo”, respondió emocionado durante la entrevista, al recordar a su familia. Con el paso del tiempo, empezó a recorrer ferias de antigüedades y mercados de pulgas, donde compraba las piezas que podía según su presupuesto. Así construyó una colección que hoy ronda los 200 azulejos de distintos orígenes, entre ellos ingleses, alemanes, españoles y belgas.

El libro nació después de años de búsqueda e investigación. Gómez Rinaldi explicó que encontrar información sobre estas piezas en Argentina no fue sencillo y que debió aprender de vendedores y coleccionistas. También contó cómo limpiaba cuidadosamente algunos azulejos antiguos para retirar restos de cemento y descubrir marcas, iniciales o números que permitieran identificar a sus fabricantes y conocer más sobre su historia.

Aunque la colección incluye piezas con diseños y procedencias muy diversas, el vínculo afectivo sigue ocupando un lugar central. Cuando le preguntaron cuál era su azulejo preferido, no dudó: “El que más me gusta, el de mi abuela”. Esa pieza conserva el recuerdo de su infancia y de la historia familiar que dio origen a una pasión que terminó transformándose en un libro ilustrado de casi 180 páginas.

Durante su visita a Rosario, el periodista también contó que le gustan los edificios antiguos y las cúpulas, y que aprovechó su estadía para recorrer el centro y conocer el Monumento Nacional a la Bandera. Además, reflexionó sobre la conservación del patrimonio arquitectónico y señaló las dificultades que pueden enfrentar los propietarios de inmuebles históricos para mantenerlos en buenas condiciones.

Gómez Rinaldi presentará Azulejos antiguos este sábado a las 15 en el Centro Cultural Fontanarrosa, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Rosario. La obra reúne parte de su colección y de la investigación que desarrolló durante años, pero también recupera una historia personal: la de dos piezas azules que su abuela le regaló cuando era chico y que marcaron el comienzo de una pasión.

Entrevista de Jonatan Raimundo.