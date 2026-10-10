Barracas Central se impone a Huracán y se acerca a los playoffs del Torneo Clausura

Buenos Aires, 10 octubre (NA) - Barracas Central logró una victoria por 2 a 0 ante Huracán en la fecha 12 del Torneo Clausura, gracias a dos goles de Norman Briasco. Con este triunfo, el equipo dirigido por Damián Ayude alcanzó los 18 puntos en la Zona B, posicionándose provisionalmente en la zona de playoffs.

Este resultado también significa que River Plate no podrá clasificar en esta fecha al quedar en la parte baja de la tabla con 13 puntos. El "Millonario" se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto en su próxima presentación, aunque aún debe un partido.

Barracas Central mantiene la esperanza de ingresar a las copas internacionales, acumulando 38 puntos en la tabla anual. En este sentido, el último club que clasifica a la Copa Sudamericana es Estudiantes, que tiene 44 unidades.

Por su parte, el Globo se quedó con 19 puntos y sigue en zona de playoffs a pesar de la derrota. Sin embargo, en la tabla anual, el equipo suma 41 puntos, a solo tres de la clasificación a la Sudamericana.

En la próxima fecha, Barracas visitará a Sarmiento de Junín el lunes 19 a las 19:00, mientras que Huracán abrirá la siguiente jornada el jueves 15, recibiendo a Gimnasia de La Plata a partir de las 20:00.