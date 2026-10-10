Barracas Central se impone a Huracán y se acerca a los playoffs del Torneo Clausura
El equipo de Damián Ayude logró una victoria por 2 a 0, lo que complica a River en su objetivo de clasificación. Briasco fue la figura del encuentro al marcar ambos goles.
FOTO: Briasco convirtió dos goles ante su ex club.
Buenos Aires, 10 octubre (NA) - Barracas Central logró una victoria por 2 a 0 ante Huracán en la fecha 12 del Torneo Clausura, gracias a dos goles de Norman Briasco. Con este triunfo, el equipo dirigido por Damián Ayude alcanzó los 18 puntos en la Zona B, posicionándose provisionalmente en la zona de playoffs.
Este resultado también significa que River Plate no podrá clasificar en esta fecha al quedar en la parte baja de la tabla con 13 puntos. El "Millonario" se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto en su próxima presentación, aunque aún debe un partido.
Barracas Central mantiene la esperanza de ingresar a las copas internacionales, acumulando 38 puntos en la tabla anual. En este sentido, el último club que clasifica a la Copa Sudamericana es Estudiantes, que tiene 44 unidades.
Por su parte, el Globo se quedó con 19 puntos y sigue en zona de playoffs a pesar de la derrota. Sin embargo, en la tabla anual, el equipo suma 41 puntos, a solo tres de la clasificación a la Sudamericana.
En la próxima fecha, Barracas visitará a Sarmiento de Junín el lunes 19 a las 19:00, mientras que Huracán abrirá la siguiente jornada el jueves 15, recibiendo a Gimnasia de La Plata a partir de las 20:00.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Barracas Central venció a Huracán 2 a 0, con dos goles de Briasco.
¿Quién es el autor de los goles?
Norman Briasco marcó los dos goles del encuentro.
¿Cuál es la situación de River Plate?
River no podrá clasificar en esta fecha al tener 13 puntos y debe un partido.
¿Qué posición ocupa Barracas Central?
Barracas está en zona de playoffs con 18 puntos en la Zona B.
¿Cuándo juegan los próximos partidos?
Barracas enfrentará a Sarmiento el 19 de octubre y Huracán jugará contra Gimnasia el 15 de octubre.
[Fuente: Noticias Argentinas]