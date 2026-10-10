El huracán Isaías deja cuatro muertos y devastación en Florida
El huracán Isaías, degradado a categoría uno, causó la muerte de cuatro personas y severos daños en Florida tras tocar tierra en Destin con vientos de 145 km/h.
FOTO: Los vientos alcanzaron los 145 km.
Buenos Aires, 10 octubre (NA) -- Cuatro personas fallecieron en las últimas horas, tras el paso del huracán Isaías por el noroeste del estado de Florida. Aunque este sábado se había degradado a categoría uno, dejó a su paso cuantiosos daños materiales y de infraestructura.
El huracán había tocado tierra en Destin esta madrugada, trayendo consigo fuertes lluvias y vientos que alcanzaron los 145 kilómetros por hora. Este fenómeno marca el inicio de la temporada de huracanes, que generalmente se extiende hasta noviembre.
Las imágenes del paso de Isaías son impactantes, con árboles caídos, calles inundadas, techos volados y cortes de energía en toda la región afectada. Esto llevó al gobierno local a declarar el estado de "emergencia", abarcando 27 condados. El alerta también se extendió a Georgia y Alabama, ubicadas al norte y noroeste de Florida, respectivamente.
Isaías había tocado tierra como una tormenta de categoría 2, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El organismo advirtió sobre "una marejada ciclónica potencialmente mortal" que afectaba a la costa del golfo, así como sobre las peligrosas condiciones de huracán y las inundaciones repentinas que se extendían hacia el interior.
Este fue el primer huracán de la temporada atlántica de 2026, con vientos máximos sostenidos de 145 kilómetros por hora la noche del viernes, de acuerdo a los meteorólogos. Horas antes, Isaías se había intensificado brevemente hasta alcanzar la categoría 3, que corresponde a huracanes de gran intensidad, antes de debilitarse.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, hizo un llamado a la población en una rueda de prensa, advirtiendo: "La tormenta ya está aquí. Ahora toca ponerse a resguardo. No salgan a las carreteras". Además, destacó que las inundaciones repentinas suponen un peligro "en toda la región".
Decenas de miles de personas ya evacuaron la región, según informaron las autoridades locales. Más de 471.000 usuarios se encontraban sin suministro eléctrico en Florida y Alabama, de acuerdo con el portal de seguimiento de cortes de electricidad PowerOutage.us.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con el huracán Isaías?
Provocó la muerte de cuatro personas y severos daños en Florida tras tocar tierra.
¿Cuándo tocó tierra?
El huracán tocó tierra en Destin en la madrugada del 10 de octubre de 2026.
¿Cuál fue la categoría del huracán al tocar tierra?
Isaías tocó tierra como una tormenta de categoría 2.
¿Qué medidas tomó el gobierno local?
Se declaró el estado de "emergencia" en 27 condados afectados.
¿Cuántas personas evacuaron la región?
Decenas de miles de personas evacuaron debido al paso del huracán.
[Fuente: Noticias Argentinas]