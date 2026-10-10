Inter Miami recibe a DC United en el primer partido de Messi tras retirarse de la Selección
El equipo del astro argentino se mide ante el elenco de Washington en el Nu Stadium, desde las 20:30 horas.
10/10/2026 | 18:20Redacción Cadena 3
FOTO: Inter Miami recibe a DC United (Foto: @InterMiamiFC).
FOTO: Inter Miami recibe a DC United (Foto: @InterMiamiFC).
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La Previa
Inter Miami se enfrenta este sábado a DC United en un duelo decisivo correspondiente a una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).
Será el primer partido de Lionel Messi luego de retirarse de la Selección Argentina, el pasado martes ante Benín.
El encuentro se jugará en el Nu Stadium, ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, donde el conjunto local buscará imponer condiciones ante su público.
El inicio del duelo está programado para las 20:30 (hora de la Argentina).
La transmisión en directo del partido estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Apple TV, mediante el servicio MLS Season Pass.
El equipo de Florida saldrá al campo con la premisa de consolidar su funcionamiento colectivo y sumar tres puntos fundamentales frente a su gente.
Por su parte, el conjunto de Washington llega a Florida con la imperiosa necesidad de rescatar un resultado favorable para acomodarse en la clasificación general.
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Informe de Manuela Moretta.
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará este sábado?
Inter Miami se enfrentará a DC United en un duelo de la MLS.
¿Quién es el jugador destacado en este encuentro?
Lionel Messi jugará su primer partido tras retirarse de la Selección Argentina.
¿Dónde se llevará a cabo el partido?
En el Nu Stadium de Fort Lauderdale, Florida.
¿Cuándo comenzará el partido?
El duelo está programado para las 20:30 (hora de la Argentina).
¿Cómo se podrá ver el partido?
A través de Apple TV mediante el servicio MLS Season Pass.