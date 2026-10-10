Inter Miami recibe a DC United en el primer partido de Messi tras retirarse de la Selección

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Inter Miami se enfrenta este sábado a DC United en un duelo decisivo correspondiente a una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).

Será el primer partido de Lionel Messi luego de retirarse de la Selección Argentina, el pasado martes ante Benín.

El encuentro se jugará en el Nu Stadium, ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, donde el conjunto local buscará imponer condiciones ante su público.

El inicio del duelo está programado para las 20:30 (hora de la Argentina).

La transmisión en directo del partido estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Apple TV, mediante el servicio MLS Season Pass.

El equipo de Florida saldrá al campo con la premisa de consolidar su funcionamiento colectivo y sumar tres puntos fundamentales frente a su gente.

Por su parte, el conjunto de Washington llega a Florida con la imperiosa necesidad de rescatar un resultado favorable para acomodarse en la clasificación general.

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Informe de Manuela Moretta.