Estudiantes de La Plata empató con Central Córdoba y se acerca a la clasificación

Buenos Aires, 10 octubre (NA) - Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 2-2, repartiendo un punto que acerca al "Pincha" a la clasificación, colocándose a tres puntos de los cuatro equipos que lo superan en la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Durante los primeros 45 minutos, que fueron intensos y donde se anotaron todos los goles, no se registraron jugadas polémicas, a pesar de un arbitraje de Gariano que dejó mucho que desear.

Las anotaciones fueron realizadas por los colombianos Miguel Moslave, quien abrió el marcador a los 22 minutos a favor del "Pincha", y Edwuin Cetré, que logró igualar desde el punto penal sobre el final de la primera mitad. En tanto, Leonardo Sequeira y Michael Santos fueron los encargados de convertir para el "Ferroviario" a los 37 y 38 minutos respectivamente.