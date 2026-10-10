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Estudiantes de La Plata empató con Central Córdoba y se acerca a la clasificación

El "Pincha" quedó noveno y a tres puntos de los cuatro equipos de arriba con 17 puntos, mientras que el "Ferroviario" no levanta cabeza al quedar en el penúltimo lugar de la tabla.

10/10/2026 | 19:30Redacción Cadena 3

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Estudiantes de La Plata empató con Central Córdoba (Foto: @EdelpOficial).

FOTO: Estudiantes de La Plata empató con Central Córdoba (Foto: @EdelpOficial).

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Buenos Aires, 10 octubre (NA) - Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 2-2, repartiendo un punto que acerca al "Pincha" a la clasificación, colocándose a tres puntos de los cuatro equipos que lo superan en la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Durante los primeros 45 minutos, que fueron intensos y donde se anotaron todos los goles, no se registraron jugadas polémicas, a pesar de un arbitraje de Gariano que dejó mucho que desear.

Las anotaciones fueron realizadas por los colombianos Miguel Moslave, quien abrió el marcador a los 22 minutos a favor del "Pincha", y Edwuin Cetré, que logró igualar desde el punto penal sobre el final de la primera mitad. En tanto, Leonardo Sequeira y Michael Santos fueron los encargados de convertir para el "Ferroviario" a los 37 y 38 minutos respectivamente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Estudiantes y Central Córdoba empataron 2-2 en un encuentro de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

¿Quiénes anotaron los goles?
Miguel Moslave y Edwuin Cetré marcaron para Estudiantes, mientras que Leonardo Sequeira y Michael Santos lo hicieron para Central Córdoba.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se disputó el 10 de octubre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se jugó en Santiago del Estero, en el estadio de Central Córdoba.

¿Cuál es la situación de ambos equipos?
Estudiantes está noveno, a tres puntos de la clasificación, y Central Córdoba se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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