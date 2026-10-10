El cambio demográfico en Argentina: "Pasamos de una sociedad de nietos a una de abuelos"

FOTO: La caída de la natalidad en Argentina y sus implicancias para el futuro del país

Argentina atraviesa una transformación demográfica profunda, marcada por la fuerte reducción de los nacimientos y el aumento de la esperanza de vida. El fenómeno, que se aceleró durante la última década, modifica la composición de las familias y plantea nuevos desafíos para el sistema jubilatorio, la educación, la salud y el mercado laboral. Sin embargo, lejos de considerar este proceso como una crisis inevitable, el economista y especialista en demografía Rafael Rofman sostiene que se trata de una transformación que puede abrir oportunidades para repensar el desarrollo del país.

En una entrevista con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario desde la Feria del Libro, con motivo de la presentación de su libro La Revolución Demográfica, escrito junto con su colega Carola de Apollonia, Rofman explicó que el cambio actual forma parte de un proceso histórico que comenzó hace aproximadamente 250 años en Europa y llegó a la Argentina hacia fines del siglo XIX. Durante siglos, la humanidad se caracterizó por una elevada cantidad de nacimientos y una esperanza de vida reducida. Con el avance de la medicina, la mejora de las condiciones sanitarias, la expansión de la educación y las transformaciones sociales, ese modelo comenzó a cambiar hasta dar lugar a sociedades en las que las personas tienen menos hijos y viven durante más tiempo.

“Pasamos de ser una sociedad en la que nacíamos mucho y vivíamos poco a una sociedad en la que nacemos poco y vivimos mucho”, resumió el especialista, quien destacó que este proceso está asociado con mejores condiciones de vida, mayores oportunidades educativas y una ampliación de los derechos y las posibilidades de las mujeres.

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En la Argentina, la reducción de la fecundidad se aceleró durante la última década y convirtió a la cuestión demográfica en un tema de creciente preocupación pública. Para Rofman, esta inquietud no es solamente económica o política, sino también emocional, porque interpela directamente los proyectos personales y familiares. La pregunta sobre quiénes integrarán las futuras generaciones atraviesa las conversaciones cotidianas y obliga a pensar cómo serán las familias y la sociedad dentro de 20, 40 o 100 años.

El propio economista ilustró esta transformación a partir de su experiencia personal. Cuando nació, hace más de seis décadas, tenía tres primos y una estructura familiar muy distinta de la que observa hoy en su propia descendencia. Su nieto, en cambio, tiene cuatro abuelos y cuatro bisabuelos, pero no tiene primos. “Pasamos de una sociedad de nietos a una sociedad de abuelos”, afirmó, al describir un cambio que modifica los vínculos familiares y también las necesidades colectivas.

El envejecimiento poblacional implica que habrá cada vez más adultos mayores en relación con la población en edad de trabajar. Esta tendencia plantea uno de los desafíos más importantes para el sistema previsional argentino, que deberá garantizar ingresos adecuados a una población jubilada creciente, con una proporción relativamente menor de trabajadores activos que contribuyan a financiar las prestaciones.

Para Rofman, la respuesta no puede limitarse a discutir la edad jubilatoria ni a buscar soluciones inmediatas. El país necesita aumentar su productividad y revisar el funcionamiento de un sistema que, si bien tiene una cobertura amplia, presenta dificultades para garantizar haberes suficientes y mantener su sostenibilidad financiera. El especialista cuestionó especialmente la fragmentación del régimen previsional, que convive con numerosos sistemas especiales, diferenciales y cajas provinciales y profesionales.

“Es caro y las jubilaciones son malas. Hay un problema ahí de fondo”, advirtió, al señalar que la multiplicidad de regímenes y excepciones genera desigualdades y dificulta la administración de los recursos. En un contexto de envejecimiento demográfico, sostuvo, resulta indispensable avanzar hacia un sistema más ordenado, equitativo y sostenible.

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A la vez, remarcó que la productividad será determinante para sostener no solo las jubilaciones, sino también la salud y los cuidados que requerirá una población cada vez más longeva. Si una cantidad menor de trabajadores debe generar los recursos necesarios para sostener a más personas, la economía tendrá que producir más bienes y servicios. Y esa capacidad, explicó, depende en buena medida de la formación y los conocimientos de la población.

En ese punto, la educación adquiere un papel central. La caída de los nacimientos ya comenzó a reflejarse en la matrícula escolar y continuará durante los próximos años. Según las proyecciones mencionadas por Rofman, la cantidad de estudiantes que ingresará a la escuela secundaria en 2035 podría ser aproximadamente la mitad de la actual, dado que se trata de generaciones que ya nacieron y cuyo tamaño puede estimarse con bastante precisión.

Históricamente, el desafío de las autoridades educativas consistía en construir más escuelas y contratar más docentes para atender una matrícula creciente. Ahora, la reducción de la cantidad de alumnos abre la posibilidad de modificar esa lógica y destinar mayores esfuerzos a mejorar la calidad de los aprendizajes.

El especialista advirtió que la Argentina todavía enfrenta serias dificultades en este aspecto y señaló que, según el cálculo que citó durante la entrevista, apenas uno de cada diez estudiantes termina la secundaria en el tiempo previsto y con los conocimientos esperados. Ante esa realidad, consideró que la disminución de la matrícula podría permitir una reorganización de los recursos para fortalecer la formación docente, ampliar las escuelas de jornada completa e incorporar tecnología y nuevas estrategias pedagógicas.

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La oportunidad, sin embargo, no se aprovechará automáticamente. Si el sistema educativo mantiene su estructura sin revisar sus prioridades, la reducción de alumnos no se traducirá necesariamente en una mejora de la enseñanza. Para Rofman, invertir en calidad educativa es también una decisión económica de largo plazo: sin trabajadores mejor formados, será difícil incrementar la productividad y generar los recursos necesarios para sostener los sistemas de protección social.

Frente a la caída de la natalidad, el economista también cuestionó las propuestas que buscan revertir la tendencia mediante subsidios o incentivos económicos. A su entender, la decisión de tener hijos responde a proyectos de vida, expectativas y condiciones sociales mucho más complejas que el costo inmediato de la crianza. Las ayudas económicas pueden aliviar determinados gastos, pero difícilmente modifiquen por sí solas decisiones que comprometen décadas de la vida de una persona.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo no debería ser intentar regresar a una estructura demográfica anterior, sino preparar al país para las transformaciones que ya están ocurriendo. La reducción de los nacimientos está vinculada con cambios sociales profundos y con una mayor capacidad de las personas para planificar sus vidas. Pretender revertirla sin considerar esas causas, afirmó, no constituye una respuesta adecuada al desafío.

Los efectos de la transición demográfica también alcanzarán al sector privado. Las empresas deberán adaptar sus estrategias a una sociedad con menos niños y más adultos mayores, lo que modificará la demanda de productos y servicios. Pero el cambio no se limitará al consumo: también transformará la composición de la fuerza laboral, con equipos integrados por varias generaciones que deberán combinar la experiencia de los trabajadores mayores con las ideas y capacidades de los más jóvenes.

Rofman, que trabaja junto con otros especialistas en la organización The Shift, orientada a incorporar la cuestión demográfica en las decisiones de empresas e instituciones, consideró que las organizaciones deben comenzar a incluir estas variables en sus planes de inversión, producción y contratación. La demografía, señaló, ya no puede ser entendida únicamente como un asunto de política pública, porque también influye en el funcionamiento cotidiano de cualquier actividad económica.

Aunque la magnitud de los cambios puede generar incertidumbre, el especialista insistió en que el envejecimiento y la mayor esperanza de vida son, en sí mismos, resultados positivos del progreso humano. El verdadero riesgo aparece cuando las instituciones no logran adaptarse a tiempo. Las reformas previsionales, las mejoras educativas y las transformaciones del sistema sanitario requieren años para producir resultados, por lo que postergar las decisiones puede aumentar las dificultades futuras.

La experiencia de otros países ofrece herramientas para afrontar estos desafíos, sin necesidad de buscar soluciones mágicas. Para Rofman, la clave está en planificar, construir consensos y sostener políticas que superen las urgencias y las disputas coyunturales. “La historia muestra que la humanidad ha sido muy buena respondiendo a estos desafíos”, señaló, aunque aclaró que esa capacidad no garantiza el éxito si no se traduce en decisiones concretas.

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La revolución demográfica ya está en marcha y sus consecuencias pueden anticiparse a partir de los datos actuales. La Argentina tendrá menos estudiantes, una población más envejecida y nuevas exigencias sobre sus sistemas de protección social. Al mismo tiempo, dispondrá de una oportunidad para reorganizar sus recursos, mejorar la calidad educativa, aumentar la productividad y construir instituciones preparadas para una sociedad diferente.

Ese es el planteo central de La Revolución Demográfica, el libro que Rofman presentó en la Feria del Libro de Rosario, en el Centro Cultural Fontana Rosa.

Entrevista de Jonatan Raimundo.